Harçlığımın 5 lirası DAÇKA’ya

Maddi durumu yetersiz, anne ya da babası hayatta olmayan çocukların tam burslu öğrenim gördüğü Darüşşafaka’ya, 1 milyon lira bağış yapan da var, 1.5 lira da. “Ben öğrenciyim o yüzden az da olsa düzenli bağış yapmak istiyorum” diyen bir genç her ay 5 lira destek veriyor. Küçük bir çocuk kumbarasında biriktirdiği 50 liranın tamamını okula bağışlıyor, bir emekli her ay düzenli olarak maaşının 10 lirasını yolluyor. Bazen yanında “Bu benim harçlığımdan, benim kadar şanslı olmayan kardeşlerim için” yazılı notlar oluyor. Bu liste de bitmez, Daçka hikâyeleri de.

Darüşşafaka’ya öğrenci kabulü her yıl Darüşşafaka Giriş Sınavı üzerinden yapılıyor. Babası ve/veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, başarılı çocuklara parasız, yatılı ve nitelikli eğitim fırsatı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın 2019 yılı sınavı, 26 Mayıs 2019 tarihinde saat 10.00’da Türkiye’nin 24 ilinde düzenlenecek. Sınava Türkiye’nin her ilinden başvuru kabul edilecek, söz konusu 24 il dışından sınava katılacak öğrencilerin ve velilerinin en yakın sınav merkezine gelmek için yapacakları tüm ulaşım masrafı ise yine Darüşşafaka tarafından karşılanacak.

Darüşşafaka Cemiyeti’nin yeni Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Öktem ile sınavın niteliği, başvuru sayısı, bağışlar ve öğrenciler üzerine konuştuk.

Darüşşafaka Giriş Sınavı’na girme hakkı olan çocukların ailelerine yönelik bir çağrınız var mı?

İlkokul 4. sınıfta okuyan bir yavru, hele de annesini ya da babasını kaybettiyse ailenin bebeğidir. İlk akla gelen tabii ki işin duygusal tarafı. “Yavrumuz kanadımızın altından uçacak, bilinmeyen bir yere gidecek. Özelikle İstanbul dışındansa durum daha da ciddi. İlk düşünülen, yavrumuz iyi ellerde olacak mı?” Geleceği vb. bundan sonra akla geliyor. Ailelere bu yuvanın bir üyesi, evin tek çocuğu olarak annesinin ileri görüşlülüğüyle elinden tutulup sınava sokulan, bu sayede verilen eğitim fırsat eşitliği olanağını iyi değerlendirmiş, bir anlamda kabuğunu kırmış ve şu an Darüşşafaka ailesine, milletine hizmet etmeyen çalışan bir abileri, bir kardeşleri olarak diyorum ki, yavrularımızı hiçbir şey beklemeden sadece ve sadece iyi insan olmaları, iyi liderler, iyi bireyler olmaları amacıyla 5. sınıftan lise son sınıfa kadar ücretsiz tam burs veren bir camiadan bahsediyoruz.

156 yıldır bağışlarla yaşayan bir kurumdan bahsediyoruz. Dünya savaşları, darbeler olmuş ama en zor zamanlarda bile milletin ilgisi ve hamiyeti eksilmemiş. Bu caimanın istediği tek bir şey var: Yavrularımıza bir anlamda geriden başladıkları hayat yolculuğunda dünya çapında eğitim olanağı sunmak, iyi bireyler olarak yetişmelerini sağlamak. Ailelere mesajım, kısa vadeli düşünmeyin, bir çocuğa verilebilecek en büyük armağan eğitimdir.

Gerekirse ben getiririm

Çocuğu sınava götürecek kimse yoksa ne olacak?

Yavrularımızın ve onlara eşlik edecek velilerin sınav merkezlerine seyahatlerini ve konaklamalarını karşılıyoruz. Amacımız, çocuğun eğitimde fırsat eşitliğinin önünde engeller neyse onları kaldırmak. Ülkemiz o yönden çok ileride. Öğretmenler, müdürler, muhtarlar, komşu teyzeler çocukları ellerinden tutup getiriyor ama bir çocuğun gelmesinde sıkıntı varsa ne yapar eder getiririz sınava, ben gider alırım keyifle.

Sınavın niteliği nedir?

Çocuklar çekinmesinler, “bir doğu ilinde okuyorum, 1,2,3,4,5 birlikte okuduk. Benim aldığım eğitimden ne olacak ki?” kaygısına girmesinler. Ölçmeye çalıştığımız genel yetenek. Sınav, verileni alma, emme kapasitesini ölçmeye yönelik.

Sınava son anda başvuru yapan da girebilecek mi?

Amacımız çocuğun önüne bürokratik engeller koymak olmadığı için sınav sabahı dokümanları ile gelen yavrumuzu da alırız sınava.

Sınav sonrası süreç nasıl işliyor?

Sınav sonuçlarına göre 120 öğrenci alınacak. Çocuğun bir yatılı okulda yaşamaya ruhen ve bedenen hazır olup olmadığını bakılıyor. Onu geçtikten sonra üst düzey yetkililerin gittiği bir aile ziyareti vardır. Hem çocuğu yerinde görmek, ortamını ve ailesini tanımak ve gelirini sorgulamak amacıyla. Bir yandan da yavru ve ailesiyle camianın tanışmasını sağlamak. Yani hem tanışma hem incelemedir. Sonrasında çocukların uyum programları olur.

Çocuklarımız çok çekingen, çok mahcup ve hafif kırılgan gelirler. Bir hafta sonra fiziksel, davranışlar gelişmeleri görürsünüz. Tamamen değişiyorlar. Yaklaşık yüzde 1 seviyesinde “bu hayat bana göre değil” diyen de oluyor. Genelde 1 çocuk oluyor.

60 bin bağışçı

Ne kadar bağışçınız var? Bu konuda bir çağrınız olacak mı?

7-8 sene önce binlerin altında olan bağışçı sayımız şu an 60 bini geçti. Bir yavrumuz harçlığından 1.5 lira gönderiyor. 5 lira gönderen var. Yanında mesajı olur bazen. Okursanız ağlarsınız. Hepsini tek tek arıyoruz, teşekkür ediyoruz ve raporluyoruz.

Bağışlar, 156 yıldır zaman zaman azalmış ama hiç durmamış. Tek kerelik başımızın tacı elbette ama düzenli bağışçı sayısını artırmaya çalışıyoruz. Gönüldaşımız olduğu güvenini veriyor. Aylık düzenli 5 lira da olur, 100 lira da. Bizim için hepsi çok değerli.

Mezunlar ‘pilav’da buluştu Daçkalılar, “Pilav Günü”nde buluştu. Dün Darüşşafaka Eğitim Kurumları yerleşkesinde gerçekleştirilen etkinlikte, 50. yıl sertifika töreni yapıldı, öğrencilerin bando ve folklor gösterileri izlendi. Öğle saatlerinde öğrenciler, mezunlar, öğretmenler hep birlikte kuru fasulye, pilav, turşu ve üzüm hoşafından oluşan mönüyü yedi. Daha sonra sınıflarda “öğretmenlerle buluşma” gerçekleştirildi, sohbetler okul bahçesinde akşam saatlerine kadar sürdü.

SINAV HANGİ ŞEHİRLERDE?

Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karabük, Kayseri, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van.