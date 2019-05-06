KPSS’ye de zam geldi! İşte yeni ücret

Yılda bir milyonu aşkın vatandaşın başvuru yaptığı Kamu Personeli Seçme Sınav ücretlerine yüzde 25 zam yapıldı. Zam ile birlikte KPSS oturumlarının her biri için 60 lira olan ücret 75 liraya, KPSS Alan Bilgisi Sınavlarının her bir oturumu için 40 lira olan ücret de 50 liraya yükseldi. Öğretmenlik Alan Bilgi Testi (ÖABT) için de ücretler, 60 liradan 75 liraya çıkarıldı. Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi’ne girecek adaylar toplam 225 TL ödeyecek. Ayrıca alan bilgisi sınavlarına girecek adaylar da, alan başına 50’şer TL daha verecek.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, KPSS'ye yapılan zammı TBMM gündemine getirerek Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a soru önergesi verdi. Şeker, “ÖSYM, gençlerin üniversiteye girebilme ve iş bulabilme umutlarını fahiş sınav ücretleri ile sömürerek aleni bir tüccar zihniyeti ile yönetiliyor” dedi.

FAHİŞ ÜCRETLE SÖMÜRÜ

CHP'li Şeker, “ÖSYM'nin 2018 yılı geliri 737 milyon 367 bin TL iken, gideri 623 milyon 578 bin TL oldu. ÖSYM gençlerin üniversiteye girebilme ve iş bulabilme umutlarını fahiş sınav ücretleri ile sömürerek tüccar zihniyeti ile yönetiliyor. İş bulma umuduyla sınavdan sınava giren gençlerimizin içinde bulunduğu ekonomik çıkmaz görmezden geliniyor'' dedi. Şeker TBMM'ye verdiği önergede de Fuat Oktay'dan şu soruların yanıtını istedi:

“-ÖSYM tarafından yapılan yüzde 25 oranındaki zammın gerekçesi nedir? ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS'nin ÖSYM'ye toplam maliyeti ve bu maliyetin aday başına düşen payı ÖSYM tarafından ne kadar tahmin edilmektedir?

-Resmi enflasyon oranının dahi üzerinde ilan edilen bu zammın tekrar gözden geçirilmesi ve öğrenciler lehine zammın geri çekilmesi düşünülmekte midir? İktidar ÖSYM'nin adaylardan topladığı sınav ücretlerini bütçe açıklarını kapatmak için bir gelir kapısı olarak mı görmektedir?”