Eğitimle umutlara özgürlük

NASIL DESTEK OLUNUR? BÜYÜK AİLEM projesi ile her ay düzenli olarak 60 TL ödendiğinde bir çocuğun ailelerinden biri olmak mümkün.

İKİZ AİLEM projesi ile her ay düzenli olarak 90 TL ödendiğinde bir çocuğun iki ailesinden biri olunuyor.

BENİM AİLEM projesi ile her ay düzenli olarak 180 TL ödendiğinde bir çocuğun tüm masraflarını karşılayarak tek ailesi olunuyor.

ÜNİVERSİTE GENCİNİN AİLESİ projesi ile her ay düzenli olarak 200 TL ödendiğinde bir üniversite öğrencisinin tüm masrafları karşılanarak tek ailesi olunuyor. RAKAMLARLA TOÇEV - Doğrudan desteklenen çocuk sayısı: 9.884 -Onarılan okul sayısı: 204 -Tiyatro ile tanıştırılan çocuk sayısı: 163.565 -Kırtasiye malzemesi desteği verilen çocuk sayısı: 28.103 -Gönderilen kitap sayısı: 1.037.740 -İlkyardım eğitimi verilen çocuk sayısı: 43.656 -Gıda desteği verilen çocuk sayısı: 21.000 -Yapılan kütüphanelerden faydalanan çocuk sayısı: 34.454 -Çalışmalar için gidilen okul sayısı: 20.040 -Toplamda ulaşılan çocuk sayısı: 7.113.782