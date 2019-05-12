Eğitimle umutlara özgürlük

Vakıf Başkanı Ebru Uygun’a vakfın çalışmalarını, önümüzdeki dönemde başlayacak projeleri sorduk:

Öncelikli amacınız nedir?

Tabii ki çocukların yüksek yararı. TOÇEV’in ilkokuldan üniversite bitirinceye kadar eğitim desteği verdiği çocuklarda ve projelerle ulaştığı çocuklarda öncelik verdiği en önemli konular; hak ettiği imkânlara sahip olmalarını, yeni bilgilere ulaşmalarını, eşit koşullarda eğitim almalarını sağlamak ve yaşadığı koşulları güzelleştirmek. Hayata geçirdiğimiz projelerin içeriğini, Çocuk Hakları Sözleşmesinin maddelerine göre planlıyoruz.

Hangi çocuklara ne şekilde destek veriyorsunuz?

Okumak isteyen ancak ailesinin maddi yetersizliği nedeniyle okuyamayan ya da çalışmak zorunda kalan çocuklara; ilkokuldan üniversiteyi bitirinceye dek, tüm eğitim hayatları boyunca maddi ve manevi destek sağlıyoruz. Para yardımı yapmıyor, tüm ihtiyaçlarını ayni olarak karşılıyoruz. Yılda üç kez çocuklarımızın temel ihtiyaçlarını, israfa sebebiyet vermeyecek şekilde tespit ediyor, isimlerine hazırladığımız özel paketlerde ulaştırıyoruz.

Çocuklarımıza sağlık desteği veriyor, dengeli ve sağlıklı beslenebilmeleri için gıda desteği sunuyoruz. Ruhsal ve fiziksel gelişimlerini tamamlamış bireyler olarak yetişebilmeleri için psikologlarımız eşliğinde rutin ev ziyaretleri yaparak çocuklarımızı yakından takip ediyoruz.

Yeni projeleriniz var mı?

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülen “Sivil Toplum Diyaloğu V Programı” hibe desteğiyle, Adalet Bakanlığı ve Antigone ile birlikte yol alacağımız “Özgürleşen Umutlar” projemiz başlıyor. Cezaevinde anneleriyle birlikte kalan 0-6 yaş grubu çocuklarımızın yüksek yararını gözeterek fırsat eşitliği sağlamaya çalıştığımız, annelere ve ceza infaz memurlarına eğitimler verdiğimiz projemizin üçüncü ayağını hayata geçirmek için hazırlanıyoruz.

Bunun yanı sıra madde kullanma riski taşıyan çocukların bağımlılık geliştirmelerini engellemek üzerine yeni bir proje hayata geçireceğiz. Çocuk işçiliğinin ve çocuk istismarının önlenmesine yönelik proje içerikleri oluşturuyoruz.

Korunma ihtiyacı

Türkiye’deki çocukların en büyük sorunları ve ihtiyaçları neler?

Maalesef son yıllarda artan cinsel istismar olayları nedeniyle çocuklarımızın korunma ihtiyacı öncelikli. Çocuklara, ailelere ve öğretmenlere bu konuda bilinç oluşturacak eğitimler verilmesi, eğitimlerin sürdürülebilir olması, istismara uğrayan çocukların hayata kazanımı için destek alabilmesi ve kesinlikle istismar suçlularına caydırıcı cezalar verilmesi akla gelen ilk maddeler. Eğitim sisteminin; çocuklar, veliler, öğretmenler, ilgili akademisyen ve STK’ler ile fikir paylaşımı yapılarak değiştirilmesi / geliştirilmesi. Çocuklarımızın ve ebeveynlerin sınav odaklı eğitim planı içinde kaygı ve korku odaklanmaları dışında; sanatla, sporla, hobilerle, sorgulayıp araştırarak öğrenmesinin yaygınlaştırılmasını sağlamak önemli reformlardan biri. Her çocuk için eşit eğitim imkânının sağlanması önemli.

Mülteci çocuklarımızın sorunları da oldukça fazla. Çocuk Hakları Sözleşmesi’ndeki tüm haklara uygun davranılması durumunda Türkiye’de çocuklarla ilgili sorunları en aza indirebiliriz.