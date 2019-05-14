Sınırları aşan sosyal sorumluluk projesi

23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı ‘nı tüm çocuklarla kutlamak üzere yıllardır süren “Oyuncağımı Ve Kitabımı Paylaşıyorum” projesi kapsamında toplanan oyuncak ve kitaplar, 23 Nisan öncesinde, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi bünyesinde bulunan Prof. Dr. Ebru Kerem Aktan’ın proje liderliğinde yürütülen ÇABAÇAM’a (Çok Amaçlı Erken Çocukluk Eğitimi Merkezi) verildi.



İELEV Özel Ana Sınıfı sadece oyuncak ve kitapları paylaşmakla kalmadı; “Erken çocukluk eğitimi, toplumsal eşitsizliğin giderilmesindeki en erken müdahaledir” ilkesinden yola çıkan ana sınıfı öğretmenleri, müzik ve bilişim teknolojileri öğretmeni, Çanakkale’ ye giderek ÇABAÇAM öğrencilerine ana sınıfında uyguladığı orff ve maker etkinliklerinden örnekler yaptırdılar. Böylece bilgi ve birikimlerini tüm çocuklarla paylaşma imkanı buldular.