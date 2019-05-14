Muhalife ceza, yandaşa ödül

Eğitim İş yöneticisi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Cemil Kılıç’a yönelik “siyaset yapıyor” diyerek soruşturmalarla memurluktan atma noktasına getiren Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), AKP mitinglerine öğrenci taşıyan memurları nasıl kolladığına ilişkin soruşturma belgelerine Cumhuriyet ulaştı.



Ordu’da 5 Mart’ta AKP Ordu Büyükşehir belediye başkan adayı Hilmi Güler’in düzenlediği mitinge Ulubey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Muzaffer Yiğit ve Ulubey İmam Hatip Lisesi Müdürü Mesut Kutlu’nun ders saatinde öğrencileri götürdüğü tespit edildi. Bu kapsamda savcılık ve valiliğe yapılan şikâyette, “Öğrenciler, okul idarecilerinin ve öğretmenlerinin kendilerini miting alanına getirdiklerini beyan etmişlerdir. Bu öğrencilerin, velilerinin, çocuklarının derslik yerine bir siyasi partinin mitinginde boy göstermek adeta kalabalık yaparak gövde gösterisi için sıralarından alınarak mitinge getirildiklerinden haberi var mıdır? Bu öğrenciler, okul müdürleri tarafından resmen siyasete alet edilmişlerdir” ifadeleri kullanılarak okul yöneticileri hakkında işlem yapılması talep edildi.



Kanıt var, ceza yok



Başvuru üzerine başlatılan soruşturmada Ulubey Kaymakamlığı tarafından görevlendirilen soruşturmacı tarafından raporlar düzenlendi. Cumhuriyet’in ulaştığı soruşturma verilerinde, “ İtham edilen Yiğit ve Kutlu’nun kendilerine isnat edilen suçu işlediklerinin sübuta erdiği” sonucuna ulaşıldı. Ancak Ulubey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, suçları kanıtlandığı belirtilen müdürler hakkında ceza yerine “başarılı” olduklarına karar verdi. Kararda, AKP’li memurlar hakkında “geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve ‘ödül veya başarı belgesi alan’ memurlar için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir’ hükmü gereğince “herhangi bir ceza verilmesine gerek olmadığına karar verildi” denildi.



Muhalife tehdit



Kitabı için katıldığı bir imza gününde, Ekrem İmamoğlu ile fotoğrafını seçimlerin ardından “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu!” diyerek paylaşan Eğitim İş yöneticisi Cemil Kılıç hakkında “siyaset yapıyor” denilerek soruşturma başlatıldı. Daha önce iktidarı eleştirdiği için ilk soruşturmasını geçiren, görevden uzaklaştırılan ve hakkında kademe durdurma cezası verilen Kılıç, aynı suçlama ile ikinci soruşturmadan da ceza alması durumunda memurluktan çıkarılma noktasına gelecek.

‘Amaç farklı düşüneni cezalandırmak’ Gazetemize konuşan Eğitim İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, “Devletin kadroları AKP lehine açıklamalar yapan, toplantılara katılan, siyasi çalışmalara destek ve izin veren kişilere karşı hiçbir soruşturma açmıyor. Ancak muhalif açıklamalar yapan, ‘benim duruşum farklı’ diyen kişilere, memurlara karşı soruşturma tehditleri havada uçmakta” dedi. MEB’in adaletsizliğine en bariz örneğinin Kılıç’a yönelik soruşturmalar olduğunu vurgulayan Yıldırım, “Bir Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeninin, alan dersindeki eğitim öğretimin tek bir mezhebe yönelik olmasının yanlışlığı hakkındaki bilimsel açıklamalarını, insanların eşit olduğu, birlikte ve barış içinde yaşaması gerektiğine ilişkin ifadelerini ne yazık ki AKP kabul edememiştir. AKİT gazetesinin de tetikçiliği altında soruşturmaya başlanmıştır. Kılıç’ın yanında durmaya devam edeceğiz. Eninde sonunda bu süreçlerin hukuk karşısında hesabını soracağız” diye konuştu.