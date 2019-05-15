MEB, Kasım ve Nisana birer hafta ara tatil koydu

Öğrencilerin ara tatillerinde öğretmenler ise çalışmaya devam ederek veli toplantıları, zümre toplantıları, mesleki, kişisel ve sosyal gelişim çalışmalarına ağırlık verecek.

Mevzuat değişikliği

Ara tatillerde ana temalar belirlemeyi hedefleyen MEB, öğrenciler için bilim, kültür, sanat ve spor alanında etkinlikler planlayacak. Okulöncesi, ilkokul 1.sınıf, ortaokul 5. sınıf ve orta öğretim 9. sınıf öğrencilerine uygulanan “Oryantasyon Eğitimi” okul açılmadan önceki hafta hayata geçirilmeye devam edecek.

Bakan Selçuk’un açıkladığı yeni takvim mevzuat değişikliğini de beraberinde getirecek. Ayrıca öğretmenlerin yıl sonu ve başındaki seminer çalışmaları ve ek ders ücretlerine yönelik de ek düzenlemeler yapılması zorunlu olacak.

YENİ TAKVİM • 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019’da başlayacak. • 18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapılacak. • 25 Kasım’dan 17 Ocak’a kadar birinci dönem devam edecek. • Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında. • İkinci yarıyıl 3 Şubat 2020’de başlayacak. • 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek. • 11 haftalık yaz tatili 19 Haziran’da başlayacak.

EĞİTİM SEN: ÇÖZÜM YOK

Feray Aytekin Aydoğan (Eğitim Sen Genel Başkanı): Eğitimin en temel sorunlarına dair çözüm üretmeyen MEB, yalnızca takvim ile eğitimdeki sözleşmeli, ücretli, güvencesiz çalıştırılan öğretmenler gibi en köklü sorunlara dair adım atmadığı sürece atılan adımların somut yaşantımızda bir karşılığı yoktur. Eğitim meselesi şapkadan tavşan çıkarma meselesi değildir.

EĞİTİM İŞ: AMAÇ NE?

Orhan Yıldırım (Eğitim İş Genel Başkanı): İlk sorulması gereken soru, yeni uygulama ile MEB, eğitimdeki hangi sorunu çözmeyi amaçlıyor. Bir cevabı yok. Türkiye’nin doğusunda ve güneyinde yaz sıcağında öğrencilerin bir hafta daha okulda kalması, tarım işçisi olarak çalıştırılan çocukların 1 hafta daha okullardan uzak kalacağı sorununu acaba düşünmüşler midir? Yine bir deneme yanılma süreci işletiliyor.