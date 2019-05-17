AREL Koleji Yeni Kayıt Döneminde Büyümeye Devam Ediyor

Geleceğin dünya insanını yetiştirmeyi amaçlayan AREL Eğitim Kurumları 1990-1991 Eğitim ve Öğretim Yılı itibari ile genç nesillere kapılarını açtı. 2007 yılında Uluslararası Bakalorya Orta Yıllar Programı, 2008 yılında ise Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı uygulamaları ile IB okulu olmaya hak kazanan Özel AREL İlkokulu, Ortaokulu ve Anadolu Lisesi uluslararası kalite standartlarında eğitim vermeye başladı. AREL Koleji eğitim ve öğretimlerinin temel hedefleri, kurulduğu ilk günde olduğu gibi, öğrenci merkezlidir.

Liseler Arası Aktif Deney Yarışması AREL Koleji laboratuvarlarında gerçekleşti. Yarışmada yapılan müfredata uygun bilimsel deneyler ile öğrencilerin fen bilimlerine olan ilgilerini arttırmayı ve araştırmaya teşvik etmelerini hedeflendi.

Kolej, Günümüz dünyasının gerektirdiği teknolojiye sahip laboratuvarları, öğrencilerinin bütün ihtiyaçlarına cevap veren çevreye duyarlı ve akıllı derslikleri, sporun her türlüsüne olanak sağlayan faaliyet alanları ve daha birçok kampüs olanaklarıyla alanında çağdaş bireyler yetiştirerek topluma kazandırıyor.

AREL Koleji, yeni dönem kayıtları ile aralarına katılacak öğrencilerini alanlarında uzman ve deneyimli öğretmen kadrosu ile karşılamaya hazırlanıyor. Bünyesinde barındırdığı Spor ve Kültür Kompleksi, Teknoloji ve Fen Laboratuvarları, Görsel Sanat Atölyeleri ve Müzik Odaları ile öğrencilerin her türlü sosyal ve bilişsel etkileşim ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflemektedir.



Her yıl geleneksel olarak düzenlenen AREL Koleji Anaokulu İcatlar - Mucitler gününde, 6 yaş grubu öğrenciler hayattaki zorluklara çözüm ürettikleri yaratıcı fikirleri ile çevrelerine karşı gösterdikleri hassasiyeti ifade ettiler.

AREL Koleji bilime, sanata ve spora dayalı çeşitli etkinlikler ile öğrencilerini bağımsız düşünmeye, toplumsal düzeyde sorumluluk almaya, kendi ilgileri doğrultusunda doğru seçimler yapmaya yönlendirerek, öğrencilerinin bireyselleşmesini ön planda tutmaktadır.