Seçim ayarlı atama

MEB’in eğitim kurumlarına yönetici görevlendirme takvimi de seçime ayarlandı. Takvimi aynı dönemde 3 kere değiştirerek eğitim sendikalarının tepkisini çeken bakanlık, atamaları da seçim sonrasına bırakarak, sonuçlarının açıklanmasını 27 Haziran’a erteledi. İl ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine şube müdürü atamaları yandaş kontenjanları ile skandala dönüşen bakanlığın bu kararında, hükümete yakınlığı ile bilinen Eğitim Bir Sen’in etkili olduğu değelendirmesi yapılıyor.

Bakanlık okul yöneticisi atama sürecini ilk olarak 24 Ocak’ta başlattı. 5 gün sonra takvim geri çekildi. Takvimde ve atama yönetmeliğinde değişiklik beklenirken aynı takvim şubat sonunda yeniden yayımlandı. Tercih sürecine ilişkin tartışmalar devam ederken Eğitim Bir Sen’in üyelerine “Tercih yapmayın. Süre uzatılıyor” mesajı eğitim gündemine düştü. Yandaş sendikanın dediği oldu ve MEB süreleri uzattı. Mevcut yöneticilerden 4 ve 8 yılını dolduran müdür ve müdür yardımcıları için ilk yayımlanan takvim için sürecin tamamlanması beklenirken, yönetici yer değişikliği sonuçlarının açıklanmasına iki gün kala 15 Mayıs’ta bakanlık bir değişikliğe daha gitti. Tercih takvimi üçüncü defa değiştirilerek 23 Haziran’da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi sonrasına 27 Haziran’a ertelendi.



‘Zafiyet oluşabilir’



Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan, MEB’in takvimine sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Geylan, “Yeniden yönetici görevlendirmeler sonucu yerleşemeyen ve boşta kalan idareciler, il içi ve iller arası yer değişikliğini kaçıracaklarından dolayı mağduriyet yaşayacaklar. Çünkü, il içi yer değiştirme başvuruları 21-24 Mayıs; iller arası ise 10-14 Haziran’da. Yöneticiliğe ilk defa atanacakların görevlendirmeleri ise 23-27 Eylül’de yapılacak. 1 Eylül’de okullar açılacak 9 Eylül’de öğrenciler okulda olacak. Yani yaklaşık bir ay sonra okul idarecisi atanmış olacak. İşleyiş açısından zafiyet oluşabilir” dedi.