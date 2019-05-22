Milli Eğitim Müdürü'nden öğretmenlere hakaret iddiası

Eğitim-Sen Antalya Şubesi üyeleri, Konyaaltı Kaymakamlığı içinde bulunan Konyaaltı Milli Eğitim Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasını okuyan Şube Sekreteri Mustafa Vakit, 3 Mayıs'ta Şube Başkanı Kadir Öztürk, üye Hasan Taşkın ve sendikanın hukuksal temsilcisi avukat Nusret Gürgöz'ün, Taşkın hakkındaki hukuki bir durumu Konyaaltı İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Hoplar ile makamda görüşmeye gittiğini söyledi. Ancak Hoplar'ın sendikanın temsilcilerine hakaret içeren sözler sarf ederek makamından kovma girişiminde bulunduğunu ileri süren Vakit, "Bu olayla ilgili hukuki süreç başlatıldığı gibi Konyaaltı İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Hoplar'ın görevden alınması için her tür kampanya ve etkinlik düzenleyeceğimizi, valilik ve bakanlık düzeyinde de her tür girişimde bulunacağımızı kamuoyunun da kendisinin de bilmesini isteriz" dedi.

'MAKAMLAR KALICI DEĞİL'

İl ya da ilçe milli eğitim müdürlüklerinin kamunun malı olduğunu belirten Vakit, "Oradaki koltukları işgal edenler, kamu adına görev yapar ve kamunun temsilcisi olan özellikle kendi iş kolunda faaliyet yürüten sendikalara, demokratik kitle örgütlerine, sivil toplum örgütlerine; kamu adına çalışmaları ve kamuyu temsil etmeleri dolayısıyla hem tüm kolaylığı sağlar hem de gösterilebilecek her tür nezaketi ve inceliği gösterirler. Ancak nezaketsizlik, hadsizlik, saygısızlık, pervasızlığın girdabına sürüklenenler bilmelidir ki o koltuklar kalıcı değildir. Sizi oraya bir sendika, bir siyasi parti getirmiş, siz de onlar adına bayraktarlık kabadayılık yapmak istiyorsanız o makamları bırakın, o sendikalara ya da parti organlarına temsilci olun" dedi.