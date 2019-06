Tarikata karşı çıktı, sürgün edildi

ANLAŞMA 30 YILLIKTI Tarikat önce Kuran kursu açılması için Ankara Müftülüğü ile protokol imzaladı. 2014’te Diyanet İşleri Başkanı ve dönemin Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Ali Erbaş’ın katıldığı törenlerle Safa Merve Erkek Yatılı Kuran Kursu açıldı. Ardından ise öğrencilerin kursta tam zamanlı yer almasını isteyen tarikat, zorunlu eğitim kapsamında öğrencilerin başka bir okula gitmesini engellemek için ME B ile masaya oturdu. Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzalanan protokolde bakanlığın tarikatla 30 yıllık anlaşma imzaladığı ortaya çıktı. Okulun “Abdulkadir Geylani İmam Hatip Ortaokulu” olarak ismini de tarikat verirken, masrafları da üstlendi. ME B ise sadece tabela asarak kadrolu öğretmen görevlendirme yoluna gitti. Ancak kısa sürede anayasal sınırlarla belirlenmiş ME B müfredatı işlenmesi gereken okul, tarikata devredildi. Kaymakamlığın resmi yazısına karşın okul saatinin tarikatın eğitim modeline göre, ders içerikleri ve öğretmenlerin de tarikat kontrolünde gerçekleştirildiği öğrenildi. Tarikat mensubu kişilerin “eğitmen” adı altında herhangi bir yeterlilik aranmaksızın hem Kuran kursunda hem de okulda derse girdikleri belirlendi.