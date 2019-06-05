Tarikata karşı çıktı, sürgün edildi

Cumhuriyet’in kamuoyuna “Sarıklı Cübbeli Ders” ve ‘Yine tarikat yine istismar’ manşetleri ile duyurduğu tarikat okulu kapatılsa da MEB yeni bir skandala imza attı.

MEB ve Diyanet’in tarikat ile imzaladığı protokolün ardından senelerce çocukların yaşadıklarını görmezden gelen bakanlığın, kapatılan okula ilişkin yürüttüğü soruşturmanın ayrıntılarına da Cumhuriyet ulaştı. Tarikat liderinin sınıflarda ders verdiği, MEB müfredatı yerine tarikat eğitim modelinin uygulandığı, binasına çürük raporu verilen, çocukların istismara uğradığı imam hatip ortaokulunda, okulu yönetmek görevini tarikata devreden müdür ile yaşananlara karşı çıkan müdür yardımcısı aynı disiplin cezasına çarptırıldı.

Tarikatın hedefinde

MEB kaynaklarından edinilen bilgiye göre, tarikat yönetimindeki okula ilişkin haberlerin yarattığı tepki ile başlatılan soruşturmanın ardından imam hatip ortaokulu bakanlık tarafından kapatıldı. Ancak yatılı olarak faaliyet gösteren Kuran kurslarına ise Diyanet dokunmadı. Tarikat güdümündeki okulun yöneticilerine de soruşturma açıldığı belirtildi. Okula ilişkin soruşturmada, “MEB müfredatının sağlıklı bir şekilde işlenemediği, kurs idaresinin daha çok ön planda olduğu, okul müdürlüğünün insiyatif kullanmadığı” itirafında bulunan bakanlık, okul müdürünün de ayrı bir soruşturma ile “idareci sıfatları açısından itibar ve güvenini kaybettiği kanaati oluşturduğundan” denilerek, müdürlüğü elinden alındı. Tarikat ile birlikte çalışan okul müdürünün kadrosu bir başka okula Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi öğretmeni olarak aktarıldı. Ancak soruşturmanın müdür ile sınırlı kalmadığı öğrenildi. Bakanlık yetkilileri, tarikat liderinin şikâyeti üzerine kapatılan okulun müdür yardımcısına da soruşturma açıldığını aktardı. Müdür yardımcısının okul müdürünün aksine tarikatla mücadele ettiği için cezalandırıldığı belirtildi. Müdür yardımcısının, okul kapatılmadan önce ilk olarak tarikata karşı tutum aldığı, müdür ile öğrencilerini korumak için tartıştığı, tarikat liderinin de öğretmeni okuldan kovmakla tehdit ettiği öğrenildi.

Kaynaklar, öğretmen hakkında ilk şikâyetin de tarikat lideri Ahmet Dilmen tarafından gerçekleştirildiğini aktardı. Bu kapsamda sürdürülen soruşturmada tarikatla mücadele eden müdür yardımcısına da müdür ile aynı ceza verilerek, başka bir okula sürgün edildiği öğrenildi.

Selçuk’un gündeminde

MEB kaynakları, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün verdiği cezanın bakanlık gündemine de taşındığını aktardı. MEB de tarikat okuluna karşı çıkan genel müdürlerin soruşturmadan haberdar olduklarını, il milli eğitim ile iletişime geçildiğini ancak tarikat baskısı ile hedefteki öğretmene verilen sürgün cezasından geri adım atılamadığını aktardı. Kaynaklar, öğretmenin, verdiği itiraz dilekçelerinin ardından yaşananları Bakan Ziya Selçuk’a ilettiğini belirtti. Selçuk’un talimatına karşın son 1 aydır ise herhangi bir adım atmadığı öğrenildi.