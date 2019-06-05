Öğrenciye inat ille de imam hatip

Liselere Giriş Sınavı’na giren yaklaşık bir milyon öğrenci ve anne-babaları için yaz ayları bu yıl da zor ve yorucu geçecek. Sistemin işleyişine ilişkin yaşanan sorunlara çözüm getirilmediği için öğrencilerin yarıdan çoğu, en çok istedikleri okullara değil imam hatip ve meslek liselerine yerleşmek zorunda bırakılacak.

Merkezi sınavla öğrenci alacak lise sayısı Türkiye genelinde bin 526. Bu okulların toplam kontenjanı ise 139 bin 120.

LGS ile ilgili sorunların bu yıl da devam ettiğine dikkat çeken Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, sisteme ilişkin şu tespitleri yaptı:

“Sistemin işleyişine ilişkin yaşanılan sorunlara rağmen gerekli adımlar atılmadı. Milli Eğitim Bakanlığı, veliye, öğrenciye rağmen okullaşma politikasına bu sene gerçekleştirdiği sınav sistemi ile devam ediyor. Türkiye genelinde her ilde velilerin, öğrencilerin birincil tercihleri akademik liseler olmasına rağmen merkezi sınavla öğrenci alan okullarda da, adrese dayalı yerleştirme ile belirlenen okullarda da ısrarla zorunlu meslek liselileştirme ve zorunlu imam hatipleştirme politikaları sürdürülüyor. ”

Kriterler aynı

Merkezi sınavla öğrenci alacak 1526 lisenin 855’inin imam hatip ve meslek liselerinden oluştuğunu belirten Aydoğan, şöyle devam etti:

“En çok tercih edilen okul türü olan fen lisesi sayısı yalnızca 1 adet artırıldı. Meslek liselerinin sayısı 516’ya, imam hatip liselerinin sayısı ise 334’e çıkarıldı. Hafızlık projesi yürüten 180 kontenjanlı 5 imam hatip lisesi merkezi sınavla öğrenci alacak okullar arasına yerleştirildi. Merkezi sınavla öğrenci alacak öğrencilerin yarısından fazlası birincil tercihlerine değil imam hatip ve meslek liselerine yerleşmek zorunda bırakılacak.

Adrese dayalı yerleştirmede ise yaş kriteri dışında tüm kriterler kılavuzda aynı şekilde yer aldı. Ortaöğretim başarı puanı yerine adres kriterinin öne çıkarılma uygulaması devam ettirilmekte bu sene de öğrenciler arasında eşitsiz uygulamaların önü açılmaktadır. Ayrıca adrese dayalı yerleştirme nedeniyle her öğrencinin istediği okulda eğitim görme hakkı elinden alınmaya devam edilmektedir.”

Anadolu lisesi yetmiyor

Velilerin en büyük hayali ise çocuklarının “iyi” bir Anadolu lisesinde öğrenim görmesi. Ancak, mevcut Anadolu lisesi sayısı talebe yetmiyor. Okul sayısının ve kontenjanların artırılmasını isteyen veliler, geçen yıl yaşanan sorunları yaşamak istemediklerini belirtiyor. Geçen yıl yerel yerleştirmede yaşanan aksaklıklar yüzünden on binlerce öğrenci mağdur olmuş, istemedikleri okullara yerleşmişti. Milli Eğitim Bakanlığı da sorunu nakil döneminde çözmeye çalışmıştı.