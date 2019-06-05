Üniversite sınavını kazananlardan bu yıl gireceklere ‘sınav günü’ önerileri: Kendimi sınava kilitledim

Geçen yıl bu günlerde aynı stresi yaşayan öğrenciler, “Sınav günü neler yaşadın? Sınavı kazanmanın sırrı var mı” gibi soruları yanıtladı, önerilerde bulundu. Yanıtlardan bazıları şöyle:

Sınavı kazanmanın sırrı var mı?

"Gerektiği kadar çalışsınlar. Gerekmediğinde tatil yapsınlar. Sabahtan akşama kadar 7/24 ders çalışmayı tavsiye etmiyorum.”

“Çok çalışmak dengeyi bozuyor. Düzenli çalışmak yetiyor.”

“Hazırlanmak zor bir süreç. Yani sürekli yüksek konsantrasyon, yüksek odaklanma gerektiriyor. Sürekli ders, kitap başında olmak gerektiriyor. Ama bazen de kafayı dağıtmak gerekiyor.”

“Çok çalışmadım. Pişman oldum mu? Oldum. O yüzden bir iki sene önceden başlamak ve düzenli çalışmak gerekiyor aslında.”

“Planladıkları programı gerçekleştirmeleri çok önemli. İleride gerçekten bunun önemini anlayacaklar. Üniversite çok güzel.”

“Benim tavsiyem üniversite sınavını hayatın sonu olarak görmesinler. Çünkü biz de aynı seneyi yaşadık. Kendilerini bu sınava fazla kaptırıp hayattan kendilerini alıkoymasınlar.”

“Bu sınav birçok şeyi belirliyor ama her şeyi belirlemiyor. Hiçbir şeyin sonu değil, hayatın da sonu değil.”

“Ben sınava çalışırken sınavı çok fazla odak noktam haline getirmedim. Ama gerektiği kadar da çalıştığımı düşünüyorum. İstediğim bölümü de kazandım. Düzenli çalışmak benim için en önemli şeylerden biriydi ve bol soru çözmek de bir o kadar önemliydi.”

“Çok çalışmak gerekiyor. Çalışmadan hiçbir şey olmaz günümüzde. Şöyle bir söz vardır: Çalışmadan başarı merdivenlerini kimse tırmanamaz. Çalışmadan hiçbir şey olmaz.”

Sınav günü

“Sınavın ortasında kolum yazmamaya başladı. Bu aşırı stresten oldu. Sonra kendimi sakinleştirip devam ettim. Stres yapmamak gerekiyor.”

“Muska verdiler bana, annemin yaptırdığı, nenemin okuduğu fasulyeler... Masada bıraktım almadım. Ama korktum; kötü not alırsam muskayı takmadığım için olur mu diye... Sınav merkezine gidince pişman oldum. Geri döndüm eve, bu sefer geç kalıyordum. ”

“Sınavdan önce trafik kazası geçirdim. Beş ay vardı sınava. 1.5 ayı ameliyatla ve hastanede geçti. Ama istediğim bölümü tutturdum.”

“Ben kimliğimi unutmuştum neyse ki ev yakındı. Geri dönüp aldım. Ama heyecandan gerçekten unutulabiliyor.”

“Biraz heyecanlıydım. Ağladım hatta sınava girmeden önce. Sınava girdiğim anda kendimi sınava kilitledim.”