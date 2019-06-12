Botanik bahçesinde yaz okulu

Ataşehir’de bulunan Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi’nde düzenlenecek yaz kampına, bu yıl Van’dan 12 öğrenci gelecek. “Dallan Budaklan” temasıyla 20-21 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek yaz kampı, sınıf içi ve dışı olmak üzere dört dersten oluşacak.