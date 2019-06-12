Ali Nihat Gökyiğit Vakfı’nın desteklediği programda, öğrencilerin sosyal, duyusal, bilişsel yeteneklerinin artırılması, bitki dünyasının tanıtılarak merak uyandırılması, ekoloji-botanik- biyoçeşitlilik konularına yönelik ilginin artırılması, pratik bahçıvanlık konusunda bilgiler verilmesi, doğayla anlamlı bağ kurmalarına yardımcı olunması amaçlanıyor
Botanik bahçesinde yaz okulu
Ataşehir’de bulunan Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi’nde düzenlenecek yaz kampına, bu yıl Van’dan 12 öğrenci gelecek. “Dallan Budaklan” temasıyla 20-21 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek yaz kampı, sınıf içi ve dışı olmak üzere dört dersten oluşacak.
Yayınlanma tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba, 16:19