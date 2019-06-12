Botanik bahçesinde yaz okulu

Ataşehir’de bulunan Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi’nde düzenlenecek yaz kampına, bu yıl Van’dan 12 öğrenci gelecek. “Dallan Budaklan” temasıyla 20-21 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek yaz kampı, sınıf içi ve dışı olmak üzere dört dersten oluşacak.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba, 16:19

Ali Nihat Gökyiğit Vakfı’nın desteklediği programda, öğrencilerin sosyal, duyusal, bilişsel yeteneklerinin artırılması, bitki dünyasının tanıtılarak merak uyandırılması, ekoloji-botanik- biyoçeşitlilik konularına yönelik ilginin artırılması, pratik bahçıvanlık konusunda bilgiler verilmesi, doğayla anlamlı bağ kurmalarına yardımcı olunması amaçlanıyor

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