MEB, öğretmenleri yaz eğitim kampında ‘harem selamlık’ ayırdı

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün etkinliklerin hedef kitlesini imam hatip liselerinde ve ortaokullarında görev yapan meslek dersleri öğretmenleri, MEB Temel Eğitim ve Ortaöğretim Genel Müdürlükleri’ne bağlı okullarda görev yapan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri oluşturdu. MEB’in yaz planlamasında öğretmenler için 28 eğitim planı yer aldı. Bunun 14’ünü kadın öğretmenler, 14’ünü de erkek öğretmenler için düzenlenecek etkinlikler oluşturdu. Temmuz ve ağustos aylarında ikişer haftalık olarak belirlenen planlamada İzmir, İstanbul, Antalya ve Çanakkale’deki imam hatip liseleri yer aldı.



MEB’in öğretmenler için hazırladığı programda ilginç başlıklar da yer aldı. Kadın ve erkek öğretmenler için aynı başlıklarda farklı şehirlerde düzenlenecek etkinlere alan derslerinin dışında konular da eklendi. Planlamada, “Tasavvuf ve İrfan Okumaları”, “Hadis Okumaları”, “Fıkıh Okumaları”, “Tefsir Okumaları”, “Maarif Okumaları”, “Hafızlık Pekiştirme”, “Arapça Dil Etkinlikleri” başlıklarının yanı sıra “Yöneticilik Sanatı”, “Felsefe ve Hikmet”, “Sanat ve Kültür”, “Gönül Coğrafyası Okumaları”, “Bilim ve Medeniyet Tarihi”, “Fikir ve Hareket Öncüleri” konuları yer aldı. MEB planlamasında en dikkat çeken başlık ise “15 Temmuz Okumaları” oldu.



Bakanlık etkinlikleri öğretmenlere, “Yaz Eğitim Etkinlikleri öğretmen ve öğrencilerimize nezih bir ortamda çeşitli sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler eşliğinde mesleki ve akademik becerilerini geliştirme imkânı sunuyor. 2-3 kişilik suit odalarda konaklama, yöresel tatlar, sosyal ve kültürel aktiviteler, tarihi ve kültürel mekânları ziyaret ve geziler, çeşitli sportif ve eğlenceli etkinlikler” diyerek duyurdu. Katılımın gönüllü olduğunu belirten MEB, öğretmenlere yolluk, yevmiye ve konaklama ücreti ödenmeyeceğini belirtse de etkinlik süresince sadece yeme, içme ve konaklamaları etkinlik merkezi okul tarafından sağlanacağı vurgulandı. Bakanlığın bir diğer şartı ise “Etkinliklere katılım bireysel olup eş ve çocuklarla birlikte katılmak mümkün değildir” oldu. Katılımcı öğretmenlerin programa ve kurallara uymak zorunluluğu olduğunun da altı çizildi.

Eğitim Sen: Bakanlık suç işliyor Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan şunları kaydetti: “Hamasi söylemler üzerinden eğitimde değişim algısı yaratmaya çalışan MEB, 21. yüzyılda öğrencilerimizi, öğretmenleri cinsiyetlerine göre ayrıştıran gerici uygulamalara imza atmaktan bir an bile imtina etmemektedir. 24 Haziran seçimleri sonrası MEB ortaöğretim kurumlarında yapılan yönetmelik değişikliği ile bilimsel eğitimin olmazsa olmazı olan karma eğitimi hukuken kaldırarak, eğitim hakkı, çocuk hakkı ihlali gerçekleştirmiş, en temel insan hakkını yok sayarak suç işlemiştir. Eğitimlerle öğretmenleri de ayıran MEB’i bu suçu işlemeye devam etmektedir.”