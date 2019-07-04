Gaziantep Üniversitesi'ne araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alınacak

Basın İlan Kurumu resmi portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Gaziantep Üniversitesi'ne 4 araştırma görevlisi ile 8 öğretim görevlisi alınacak. Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi hükümleri uyarınca personel alınacaktır" ifadelerine yer verildi.



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