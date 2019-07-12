Prof. Dr. Nurdoğan Rigel'e öğrencilerinden destek

İletişim Fakültesi binası önünde dün toplanan öğrenciler, “Nurdoğan Rigel suçlu değildir”, “İÜ İletişimin yaşayan efsanesine sahip çıkıyoruz”, “İÜ Kimsenin Tekelinde değildir” yazılı dövizler taşıdı. Basın açıklamasını okuyan İÜ mezunu Yiğit Bulut, Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen haber içeriğinin hocanın itibarını zedeleme maksadı taşıdığını belirterek, “Bizler İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde dirsek çürütmüş ve bu okuldan mezun olmuş ya da olacak olan öğrenciler olarak hocamıza yapılan bu haksızlığı farkındayız ve her zaman yanındayız. Prof. Dr. Nurdoğan Rigel İÜ İletişim Fakültesi'nin mihenk taşlarından biri olmanın yanında uluslararası çapta tanınmış bir akademisyendir” dedi.



“Değerlendirme ölçütlerinin kamuoyuyla paylaşılmasını ivedilikle beklemekteyiz” diyen Bulut, “üç yıla yakındır kuruculuğunu üstlendiği Ana Bilim Dalı da dahil olmak üzere derslere girmesine izin verilmeyen, dayanaksız soruşturmalarla yıldırılmak istenen hocamıza uygulanan baskının son bulmasını bekliyoruz. İstanbul Üniversitesi kimsenin tekelinde değildir, İstanbul Üniversitesi öğrencilerindir. Hocamızın yeniden derslere girebilmesini ve fakültemizdeki ‘adamcı’ zihniyetin son bulmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

RİGEL'DEN ÖĞRENCİLERİNE MESAJ

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi akademisyeni Prof. Dr. Nurdoğan Rigel, bir öğrenciye düşük not verdiği gerekçe gösterilerek 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Rigel bugün kendisine destek veren öğrencilere teşekkür amaçlı bir video çekti. Rigel mesajında,



"Sevgili çocuklarım 8 yıldır tek başına verdiğim mücadelede artık yanımda bilinçli, pırıl pırıl sizlerin olduğunu bilmekten çok mutluyum. Sizler artık benim mücadelemde bayrağı devralan genç koruyucu meleklerimsiniz. En son size Newton'un 'devlerin omuzlarında yüksel' düşüncesini açıklmaıştım. Şimdi sizlerin genç, güçlü, özgüvenli ve bilgili omuzlarınızda yükselen bir Nurdoğan Rigel olmaktan ölesiye mutluyum. Benim ilahi adalet savaşçılarım, hepinizi amfi özlemiyle kucaklıyorum." dedi.