Eğitim kitabından Mahmut Tuncer çıktı... Yayınevi açıklama yaptı

Günay Yayınları'ndan çıkan ve mantık sorularını içeren bir kitapta, şarkıcı Mahmut Tuncer'in sözlerine yer verilen bölüm sosyal medyada tepki topladı. Günay Yayınları konuya ilişkin açıklama yaptı.
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi, 14:58

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Çocuklara okutulan ve mantık sorularını içeren bir eğitim kitabında, türkücü Mahmut Tuncer'in "Mantık sizi A noktasından B noktasına götürür. Halay ise her yere" şeklindeki sözlerine yer verilmesi sosyal medyada tepki çekti.

İstanbul Üniversitesi akademisyenlerinden hukukçu Prof. Dr. Bahadır Erdem'in "Çocukların eğitim kitabında boyle saçma sapan şey olmaz gerçek değildir zaytungtur dedim ama maalesef gercekmiş" ifadeleriyle paylaştığı tweet, kısa sürede çok sayıda Twitter kullanıcısı tarafından paylaşıldı.

GÜNAY YAYINLARI: KİTAP MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NA AİT DEĞİL

Tepki çeken kitabın Günay Yayınları tarafından basıldığı ortaya çıktı. Konuya ilişkin Cumhuriyet'e açıklama yapan Günay Yayınları, kitabın Milli Eğitim Bakanlığı'na ait olmadığını öne sürdü. Açıklamada, "Esprili olduğu için böyle bir görsel kullandık. Baskısı kaldırıldı. Yeni baskıda kullanmadık" ifadelerine yer verildi.

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