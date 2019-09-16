Eğitim kitabından Mahmut Tuncer çıktı... Yayınevi açıklama yaptı

Çocuklara okutulan ve mantık sorularını içeren bir eğitim kitabında, türkücü Mahmut Tuncer'in "Mantık sizi A noktasından B noktasına götürür. Halay ise her yere" şeklindeki sözlerine yer verilmesi sosyal medyada tepki çekti.

İstanbul Üniversitesi akademisyenlerinden hukukçu Prof. Dr. Bahadır Erdem'in "Çocukların eğitim kitabında boyle saçma sapan şey olmaz gerçek değildir zaytungtur dedim ama maalesef gercekmiş" ifadeleriyle paylaştığı tweet, kısa sürede çok sayıda Twitter kullanıcısı tarafından paylaşıldı.

Çocukların eğitim kitabında boyle saçma sapan şey olmaz gerçek değildir zaytungtur dedim ama maalesef gercekmiş pic.twitter.com/LeKxxBEHoZ — Bahadır Erdem (@BBahadirErdem) September 16, 2019

GÜNAY YAYINLARI: KİTAP MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NA AİT DEĞİL

Tepki çeken kitabın Günay Yayınları tarafından basıldığı ortaya çıktı. Konuya ilişkin Cumhuriyet'e açıklama yapan Günay Yayınları, kitabın Milli Eğitim Bakanlığı'na ait olmadığını öne sürdü. Açıklamada, "Esprili olduğu için böyle bir görsel kullandık. Baskısı kaldırıldı. Yeni baskıda kullanmadık" ifadelerine yer verildi.