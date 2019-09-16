5 bin norm fazlası öğretmenin olduğu Ankara’da fen lisesi için ‘acil koduyla’ 14 öğretmen aranıyor

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) plansızlığı yeni eğitim-öğretim yılı başını kaosa çevirdi. İmam hatip ve meslek liselerini istemeyen öğrencilere okul arayışı için birçok liseyi ikili eğitime döndürme kararı alan MEB, temel liselerin kapatılması sonrasında artan talepleri de karşılamayınca binlerce öğrenci açıkta kaldı. Öğretmen planlamasını da yapamayan MEB’in Ankara’da binlerce öğretmen fazlası olmasına karşın “proje okul” statüsündeki fen lisesine il içinde öğretmen bulamadığı, “acil” yazısı ile ülke genelinde öğretmen aradığı ortaya çıktı.

Merkezi sınavla öğrenci alacak okullar ile sınavsız öğrenci alan Anadolu liseleri, imam hatip liseleri ve meslek liselerinin toplam kontenjan sayısının liseye başlayacak öğrenci sayısına denk olduğunu düşünen bakanlık, öğrenci ve veli tercihlerini hesaplayamadı. Geçen yıl imam hatip ve meslek lisesine yerleştirilmiş binlerce öğrenci de bu yıl nakil döneminde Anadolu liselerini tercih etmek için il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine akın etti. MEB kaynaklarından edinilen bilgiye göre, nakil dönemindeki yığılmalar için aylardır plan yapan bakanlığın attığı adımlar da yeterli olmadı. Taşrada çaresiz kalan il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü yöneticilerinin “İmam hatiplere gidin” yönlendirmesine karşı çıkan öğrenciler, Anadolu lisesi bulamayınca açık liseye kayıt yaptı. Ankara ve İstanbul’da ise birçok Anadolu lisesinde sınıf mevcutlarının mevzuata aykırı olsa da 40’ın üzerine çıktığı öğrenildi. Okullardaki bütün ek alanların da sınıflara dönüştürüldüğü belirtildi.

‘Acilen başvurun’

Eğitim-öğretim dönemi başlamasına karşın bakanlığın okullardaki kadrolu öğretmen arayışına devam ettiği ortaya çıktı. Bakanlık son olarak Ankara’nın Güdül ilçesinde proje okulu olan Hasan Hüseyin Akdede Fen Lisesi için öğretmen aramaya başladı. Okul yönetiminin haziran ayında başlayan talebi bürokratik süreç nedeniyle eylül sonuna kaldı. Ankara’da 5 bin norm fazlası öğretmen olmasına karşın bakanlık aralarında fizik, kimya, matematik, biyoloji gibi alanların da bulunduğu 14 öğretmeni başkentte bulamadı. Ülke genelindeki il milli eğitim müdürlüklerine “acil” kodlu resmi yazı ile okulun talebini ileten bakanlık “Ankara ili sınırları içerisindeki tüm öğretmenlere duyuruya çıkılmış ancak okulumuza hiçbir başvuru olmamıştır. Öğretmen ihtiyacı ilçe içerisinde ders tamamlama yoluyla da karşılanamamakta, alanında dışarıdan sigortalı ücretli öğretmen de bulunamamaktadır” dedi. Üç aylık sürecin ardından Ankara’daki öğretmen talebi bütün okullara ve öğretmenlere iletilirken, öğretmenlerin de acilen il milli eğitim müdürlüklerine başvurmaları istendi.