Servis kaldırıldı, öğrenciler yaya kaldı

İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü her yıl kırsal mahallelerde yaşayan öğrencilerin okula gitmelerini kolaylaştırmak için sürdürdüğü servis uygulamasını bu yıl kaldırdı. “Dolmuş var” diyerek kaldırılan uygulama sonrası 23 öğrenci servissiz kaldı. Bazı öğrenciler, otostopla, bazıları da yürüyerek 6 kilometrelik okullarına gitmek için çaba gösteriyor.

Milli Eğitim Bakanlığı illere genelge göndererek dolmuş ve otobüs giren mahallelerde taşımalı eğitimi kaldırdı. Servislerin kaldırılmasıyla Urla Barbaros Mahallesi’nde 8’i kız 23 öğrenci de mağdur oldu. 6 kilometrelik okula bazen, yaya bazen de otostop çekerek giden öğrenciler, yağmurlu ve soğuk havalarda okula nasıl gideceklerini kara kara düşünüyor.

Barbaros Mahalle Muhtarı Yüksel Ersan, “Her velinin aracı yok, bu öğrenciler buldukları araca balık istifi gibi biniyorlar. Üstelik araç bulamazlarsa okula gitmeyecekler. İmkanı olamayan öğrencilerimiz de yürüyerek ya da otostop çekerek gidiyor. Dağ başında bir okul değil burası. Devlet çocuklarımızın okumasına yardımcı olsun. Kışın ve yağmurlu günlerde bu çocuklarımız nasıl gidecek?” diye sordu.

Benzer uygulamanın yapıldığı Menemen ilçesinde de üç mahalleye giden servisin kaldırılması sonrası 42 öğrenci mağdur olmuştu. Milli Eğitim Müdürlüğü’nün çözüm bulamaması üzerine CHP’li Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy devreye girerek belediye servislerini göndermişti.