İzmir'de Barış Akademisyenleri davasında 9 beraat

“Bu suça ortak olmayacağız” diyerek Barış Bildirisi’ne imza atan ve KHK ile ihraç edilen akademisyenlerin duruşmaları sürüyor. Barış Akademisyenleri ile ilgili Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) hak ihlaline hükmetmesinin ardından mahkemelerden beraat kararları gelmeye başladı.

9 AKADEMİSYEN BERAAT ETTİ

Birgün'den Berkay Sağol'un haberine göre İzmir’de ihraç edilen akademisyenlerin bir kısmının yargılanması ise İstanbul’da sürüyor. İzmir’deki üniversitelerden ihraç edilen akademisyenlerden bugüne kadar 9 kişi beraat etti. Haklarında beraat kararı çıkan akademisyenler ise şu şekilde:

Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Prof. Dr. Cem Terzi, Yaşar Üniversitesi’nden Prof. Dr. Deniz Özdemir, Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Öğr. Gör. Doğan Emrah Zıraman, Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Öğr. Gör. Emel Yuvayapan, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nden Dr. Fatma Işık Gürleyen, İzmir Yüksek teknoloji Enstitüsü’nden Dr. Güldem Özatağan, İzmir İleri Teknoloji Enstitüsü’nden Dr. Mehmet Penbecioğlu, Ege Üniversitesi’nden Prof. Dr. Melek Göregenli ve Ege Üniversitesi’nden Prof. Dr. Zerrin Kurtoğlu Şahin.

YETKİSİZLİK KARARI

Akademisyenler hakkında beraat kararları verilirken, geçtiğimiz hafta İzmir 14’üncü Ağır Ceza mahkemesinde KHK ile Ege Üniversitesi’nden ihraç edilen Dr. Lülüfer Körükmez hakkında AYM kararına uymayarak mahkeme tarafından yetkisizlik kararı verildi.