'MEB tarikatların bakanlığı değildir'

Eskişehir Sivrihisar’da Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) eliyle çocukların Menzil tarikatı kontrolündeki okula zorlanması ve velilerin direnişlerinin ardından kazanımına ilişkin CHP milletvekili Utku Çakırözer, “Devletin yurttaşlarına baskı, dayatma ve tehdit ile istediğini yaptırma keyfinden vazgeçmesi gerektiğini” söyledi. Eğitim İş Genel Başkanı Orhan Yıldırm ise “MEB’i uyarıyoruz. Çocuklarımızı tarikatlara emanet etmekten vazgeçsinler” diye konuştu.

CHP’li Çakırözer, “2019 yılında devletin bireye bakışını göstermesi açısından bu süreç ibretliktir. Köylere yaptığım ziyarette en çok üzüldüğüm şey, devletin ‘Buhara dayatması’ karşısında velilerin içine sokulduğu büyük çaresizlikti. Çocuklarının okulunun değiştirilmesini istemeyen veliler, kaymakam ve Milli Eğitim müdürlerinin anlayışsız ve baskıcı tutumu karşısında bulundukları köyleri terk etme noktasına gelmişti. Bu dayatma sürmüş olsa bu ailelerin bir bölümü Sivrihisar, Çeltik ya da Eskişehir gibi merkezlere taşınmayı göze almıştı” değerlendirmesini yaptı.

Çakırözer, sözlerini şöyle sürdürdü: “Eğer veliler bu oldubittiyi kabul etmiş olsa, Eskişehirli sanayici Yavuz Gülerce anısına ailesi tarafından yaptırılan bu küçük ama şirin okul muhtemelen gelecek yıl kapatılacaktı. Okulu gezdim. Yöneticileri sponsorlar bularak okulu yenilemişler. Sıralarını, kapılarını yenilemişler. Çok güzel bir kütüphane kurmuşlar. Geniş bahçesinde çocuk parkı bile var. Bir tarikat dayatması nedeniyle bu okulun kapanacak olması ihtimali çok acıdır. Ancak veliler içinde bulundukları tüm çaresizliğe, kendilerine yapılan tüm baskılara rağmen örneği görülmemiş güçlü bir direniş sergiledi.”

‘Servis sağlansın’

Çakırözer, “Şimdi yapılması gereken çocukların Ertuğrul, eski ismiyle Yakapınar köyündeki okula güvenli bir şekilde ulaşabilmeleri için servis hizmetinin de yeniden sağlanması. Yetkililerin bu konuda harekete geçmesini bekliyoruz” diye konuştu.

Eğitim İş uyardı

Eğitim İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, “MEB, AKP iktidarı üzerinden işbaşına geldiği günden bu güne, anayasamızda var olan temel ilkeleri bir kenara koyarak, özellikle tarikatlar eliyle laik, karma, parasız ve bilimsel eğitim verilmesini yozlaştırmaya ve kenarlarından kırparak bilimsel eğitimin önüne geçmeye çalışıyor” diye konuştu. Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: “MEB’i uyarıyoruz. MEB tarikatların bakanlığı değildir. Tarikatlarla uzlaşmaktan, çocuklarımızı tarikatlara emanet etmekten, tarikat yurtlarına kontrolsüz bir şekilde çocuklarımızı yerleştirmekten, tarikat ve cemaatlerin eline çocuklarımızı bırakmaktan bir an önce vazgeçsinler. Ülkemizin geleceği çağdaş, bilimsel ve laik eğitimle olacaktır. Bunun dışındaki bütün çabalara Eğitim İş olarak en sert şekliyle karşılarına çıkacağız” dedi.