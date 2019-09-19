Dünya, Nurten öğretmeni alkışladı

Akkuş’un 10 yıl önce okulunda başlattığı, babalar başta olmak üzere amca, dede gibi erkek rollerinin eğitime aktif katılımını sağladığı, “Bana Bir Masal Anlat Baba Projesi” 45 ilde uygulanır hale gelmiş, köy okulundaki çocukların oyuncak ihtiyacını karşılamak için hazırladığı “Oyuncak Kumbarası” projesi de Türkiye’de 43 ilde yapılmış ve birçok ödüle değer görülmüştü. Akkuş, geçen yıl İngiliz Varkey Vakfı tarafından dünyanın en iyi 10 öğretmeni arasında gösterilmişti. Akkuş, Hindistan merkezli ve birçok ülkede temsilcilikleri bulunan, 6 bin eğitim kurumuna danışmanlık yapan, 2016 yılından itibaren okul yöneticilerine ve öğretmenlere yönelik ödül programı, eğitim çalışmaları düzenleyen uluslararası eğitim yönetimi kuruluşu AKS Education tarafından da 73 ülkede 12 bin öğretmen arasından “Küresel Öğretmen” ödülüne layık görüldü.

Törene, Yeni Delhi Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar da katıldı.