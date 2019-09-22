'Dijital dönüşüm beni korkutuyor'

Üniversitenin 40. yıl kutlama programı için buluştuğumuz Rektör Prof. Necdet Osam, sorularımızı yanıtladı:

Üniversite ne zaman ve nasıl kuruldu?

1979 yılnda ilk kez Yüksek Teknoloji Ensitüsü olarak kuruldu. 1974 Barış Harekâtından sonra öğrencilerin kendi ülkelerine sahip çıkabilmeleri, ara eleman yetiştirmek ve daha da önemlisi Kıbrıs Türklerinin, dünyayla entegrasyonu sağlamak için temelleri atıldı. Üniversitenin kurulmasında kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın etkisi çoktur. Ben yedinci rektörüm. Okul ilk kurulduğunda devletin atamasıyla üçlü kararname ile yapılırdı rektör ataması. 2001’den itibaren daha demokratik bir yapı oluşması için senato tarafından seçilmesi yönüne gidildi. Benim seçimimde senato değil üniversitenin tüm çalışanları oy kullandı. Demokrasi varsa bir üniversitede oy tasnifinin bire bir olması lazım.

Devlet üniversitesi nasıl ücretli oluyor?

Doğu Akdeniz Üniversitesi devlet tarafından kurulmuş ilk ve tek üniversitedir. Hükümeti oluşturan partilerin yetkilileri bu üniversitenin üst yönetim kurulunu oluşturur. Buna “Vakıf Yöneticiler Kurulu” deniyor. Onların altında rektör bulunuyor. Yapısı, Türkiye’deki vakıflardan farklı. Devletin bu üniversiteyi kurarken aldığı bir kararla ücrete tabi bir devlet üniversitesidir. Bu vakfın tüm kaynakları öğrenciden gelen gelirdir. Dolayısıyla kâr amaçlı bir üniversite değildir. Türkiye’den gelen öğrencilere çok geniş burslar veriliyor. Bunun sebebi öğrenci çekmekten çok, ihtiyaçlı, gerçekten okumak isteyen öğrencilere ciddi bir katkı yapabilmekti.

40. yıl hedefleriniz neler?

Üniversitemiz 40. yılına çok iyi bir akademik başarı zinciriyle giriyor. Times Higher Education (THE) 2020 yılı Dünya’nın En İyi Üniversiteleri sıralamasında 801-1000 bandında yer aldık.Genç üniversiteler sıralamasında ilk 150’de bulunuyoruz. 10 sene içinde ilk 80-90’da olmayı hedefliyoruz.

Bundan sonraki hedefimiz üniversitemizin farklı yerlerde küçük kampuslarda da olsa eğitim vermesidir. Türkiye’de küçük bir kampus hayalim var. Ortadoğu bölgesinde bize büyük bir ilgi var. Bologna Üniversitesi ile eğitim işbirliği anlaşmamız var. New York State ile 2+2 programlarımız, İran’la ortak doktora programları, İngiltere Warwick Üniversitesi ile ortak master programımız var. Roma Sapienza Üniversitesi ile iletişim bağlamında ortak çalışmalarımız bulunuyor. Avrupa’daki uluslararası ilişkilerimizi sürdürmeyi planlıyoruz.

KKTC’deki üniversitelerin, Türkiye’deki Farabi ve Mevlana programlarına dahil olmalarının sağlanması için uğraşıyoruz.

Akademik özgürlük

Magna Carta’daki varlığımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Magna Carta üniversitelerin bir anayasası anlamındadır. Bu anayasaya uymak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.

Akademik özgürlük, düşünce özgürlüğü ve barış bağlamında üniversitemiz yol almaya devam edecektir.

Yükseköğrenimde kalite sorunu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Kaliteye önem verdiğimiz için akreditasyonlara sahibiz, üniversitemizde yapılan araştırmalar dünyada ses getirebiliyor. Türkiye’de ise öğretim üyesi sıkıntısı var, büyük bir üniversiteleşme var. Her yerde üniversite var ama bu üniversitelerde ders verecek akademik personel sıkıntısı mevcut. Özellikle hukuk, tıp ve eğitim fakültelerinde bunu görüyoruz.

Türkiye’de de bu iki konu dışında akreditasyon sorunu var. Yeni kurulan üniversitelerde beyin gücüne ihtiyaç var. Üniversiteyi devam ettirecek yeni nesil bilim adamları yetişmesi lazım.

Türkiye’deki ailelerin Kıbrıs’la ilgi önyargıları hakkında ne düşünüyorsunuz?

Kıbrıs üniversiteleri tanımlaması coğrafik olarak doğru ama psikolojik ve sosyolojik olarak doğru bir tanımlama değil. Burada çeşitli eğlence merkezleri bulunuyor ama aynı tür sosyal sıkıntı yaratabilecek davranış biçimi Türkiye’de de, İngiltere’de, Avusturya’da da var. Yetiştirdiğiniz bireyin değerlere sahip çıkmasını sağladığınız takdirde, onun kendini hayat içinde doğru ve düzgün bir şekilde tanımlaması kolaydır. Yasakçı zihniyetle hiçbir yere varamazsınıız. Kıbrıs’ta casinolar var, bu bir realitedir ama siz öğrenciyi casinoya değil üniversiteye gönderiyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti’nin yetkili kurumu Kıbrıs’ta hangi üniversiteleri tanıyorsa siz de çocuğunuzu o üniversiteye göndereceksiniz ve genel tanımlamadan kaçacaksınız. Kıbrıs’ta suç oranı sıfıra yakındır. Eğitim ailede başlar. Siz çocuğunuza temel değerleri ne kadar iyi aşılayabilirseniz, o temel değerler gittikleri yükseköğretim kurumlarında o kadar zenginleşir. ”