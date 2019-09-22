Kurasız sınav yok

Lisans eğitimini yurtdışında yapan öğrencilerin diplomalarının geçerli olabilmesi için YÖK’ün denklik vermesi, bunun için bazen ek ders alınması şart koşuluyor.

Bu dersleri Eskişehir’deki Anadolu Üniversitesi’nden alan öğrenciler daha önce sınava da burada giriyordu. Ancak Türkiye’de çalışmak isteyen çoğu Suriyeli yabancı göçü, bunların diplomalarının denklik sorunu üniversiteye yük olmaya başlayınca her gün yönetmelik ve karar değiştirilir oldu. En son uygulama ise sınav için kontenjan belirlenmesi. Derslerinin başarıyla bitirmiş olsa da öğrencilerin tümü sınava giremiyor.

26 Eylül’de Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde yapılacak “İlmi Hüviyet Tespit Sınavı” için 40 kişilik kontenjan ayrılınca sınava girmek için bekleyen 50 kişi içinden kura çekildi. Böylece iki dersten ortalama 95 tutturmuş aday kurada çıkmadığı için sınava girme şansını kaybederken daha az puan alan öğrenci kurada çıktığı için sınava girecek.

ÇIKMAYANLAR YEDEKTE

Kurada çıkmayan adaylar ise yedek listeye alınmış. Onlar da sınav günü Ankara’da hazır bulunacak ve kurada çıkmış aday gelmezse onun yerine sınava girecek. Üstelik bunun için önceden 600 tl sınav harcı yatırmaları da gerekiyor! İki dersinden ortalama 95 tutturan adaylardan Y. Bahat, “Öğrencinin sınava girebilmesi için kura mı çekilir? Zaten 50 kişi girecek, ya hepimizi sınava alsınlar, ya da not ortalaması en yüksek olandan aşağı doğru sıralama yapsınlar. Benim işim hazır, sınava girip denklik alamadığım için başlayamıyorum. Sınava girip giremeyeceğim belli olmadan harç yatırıp gidip Ankara’da hazır beklemem isteniyor. Üniversite 10 kişiye daha sınav yapamıyor mu?” diye soruyor.

YÖK: DERS NOTUNUN SINAVLA İLGİSİ YOK

YÖK yetkililerinin bu konudaki açıklaması da şöyle:

“Eczacılık alanında İlmi Hüviyet Tespiti sınavına eksik derslerini ve stajını tamamlayanlar girebilmekte ve çeşitli üniversiteler bu sınavı yapmaktadır.

Ders notunun sınav ile bir bağlantısı yoktur. Adaylar sınav notu ile değerlendirilmektedir. Adaylar eczacılık alanındaki sınavlara senede en fazla 2 kez girebilmektedir.

Kontenjandan fazla başvuru olursa üniversite noter huzurunda kura çekerek sınava katılacakları belirlemektedir.”