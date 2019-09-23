Öğrencilerin yüzde 40’ı okuduğunu anlayamıyor

MEB, 4. sınıf öğrencilerinin Türkçe, matematik ve fen bilimleri derslerinde kazandıkları bilgi ve becerilerini izlemek amacıyla yaptığı araştırma sonuçlarını açıkladı. Bakanlık, 2018-2019 eğitim öğretim yılında Türkiye’de 4. sınıfta eğitim alan 81 ilde farklı okullardan seçilen 112 bin öğrenciye “Öğrenci Başarı İzleme Araştırması” uyguladı. Araştırmadan dikkat çeken sonuçlar şöyle:

YÜZDE 40 ANLAMIYOR

Araştırmanın Türkçe testinde yer alan 6 soru “bilme”, 9 soru ise “anlama” düzeyinde yer aldı. Tüm soruları doğru yanıtlayan öğrenci oranı yalnızca yüzde 3.55’te kaldı. Öğrencilerin yüzde 40’ı metinde açıkça ifade edilmeyen fikirleri bulma, bilgi, düşünce ve deneyimleri kullanma, becerilerine dayalı anlama düzeyindeki sorularda başarısız oldu.

İSTİHDAM GARANTİLİ 200 LİSE

Öte yandan MEB, turizmde istihdam garantisiyle “nitelikli” eleman yetiştiren liselerin sayısının 2023 yılına kadar 200’e çıkarılacağını açıkladı.