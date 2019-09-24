Öğrenciye yurt tehdidi

Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) üniversitelerde derslerin başlamasının ardından iki bine yakın yatak kapasiteli Ankara’nın en büyük kız öğrenci yurtlarından Atatürk Yurdu’nu apar topar kapatma kararı aldı. Bir hafta içinde öğrencilerin yurdu boşaltmasını isteyen KYK yönetimi, daha pahalı ve öğrencilerde güvenlik endişesi yaratan bir yurda taşınacağını açıkladı. Yüzlerce öğrenci karara isyan edince KYK Ankara İl Müdürü Türkoğlu öğrencileri yurttan atmakla tehdit etti.

Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre, önceki gün yurda gelen ve öğrencilerle toplantı yapan KYK yöneticileri yurdun depreme dayanıklı olmadığı gerekçesi ile yurdun yıkılacağını açıkladı. 1961’de açılan yurdun ömrünü tamamladığını ve “acil” olarak taşınacağını belirten yöneticiler, öğrencilerin “Biz ne olacağız” sorusu ile karşılaştı.

KYK yöneticileri öğrencilerin diğer yurtlara taşındığını ve hafta sonuna kadar yurdun boşaltılması gerektiğini öğrencilere aktardı. Adres olarak gösterilen yurdun daha uzak ve pahalı olduğunu öğrenen öğrenciler ise karara tepki gösterdi. KYK yönetimi ile öğrenciler arasında başlayan tartışmada bir öğrencinin “Çinçin güvenli değil. Ben tecavüze uğramak istemiyorum” tepkisine Türkoğlu’nun “Burası Ankara, Türkiye’nin başkenti, Türkiye’nin en güvenli şehrinde yaşıyorsunuz” yanıtını verdiği öğrenildi.

DAHA PAHALI

Öğrenciler ise aylık 200 lira ödedikleri Atatürk Yurdu yerine yeni yurdun aylık 340 lira ücretini öğrenince tepkiler daha da arttı. Öğrencilerin “Bu yıl için 200 lira yurt ücretimiz devam etsin” talebi de KYK yöneticileri tarafından “Öyle bir şey imkânsız, onlar da kendi kiralarını ödüyorlar” diyerek reddedildi. Öğrencilerin mevcut yurtta bir hafta önce tadilat ve boya yapılmasını hatırlatmasına ilişkin tepkilerin ise yanıtsız kaldığı öğrenildi.

Tepkilerin yükselmesi üzerine Türkoğlu, “Ben müdürüm kendinize gelin” dese de öğrenciler sakinleşmedi. Bir öğrencinin “Benim ailem 8 kişi, babam işsiz. Nasıl bu parayı ödeyeceğim” isyanına Türkoğlu, “Ben sana yardım ederim” yanıtı verince, yüzlerce öğrenci KYK’nin yardım yapacaksa herkese yapması gerektiğini ve yurt ücretleri ve ulaşım masraflarını karşılayamayacaklarını aktardığı öğrenildi. Bazı öğrencilerin “Biz bu yurttan gitmek istemiyoruz. Protesto ederiz” sözleri ise tehditle karşılandı. Türkoğlu’nun öğrencilere, “Burası devlet yurdu, biz gerekeni yaparız” yanıtı verdiği, öğrencilerin görüşme devam ederken durumu sosyal medyada paylaşması üzerine de “Böyle terbiyersizlerin yurdumuzda barınmasına izin vermeyiz” dediği öğrenildi. Ayrıca öğrencilerin yeni taşınacağı yurdun kapasitesinin düşük olduğu için personelden de kura yolu ile işten çıkarmaların başladığı öğrenildi.

PROSEDÜRLER ZAMAN ALDI

Tepkiler üzerine KYK’den yapılan açıklamada yeni yurda taşınma prosedürlerinin zaman alması nedeniyle sürecinin geciktiği belirtilip en yüksek ücretin 340 TL’ye çıktığı da doğrulandı.