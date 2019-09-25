Ek kayıtlarda yerleşemeyen öğrenciler için yurtdışı alternatifler çözüm oluyor

Kuzey Makedonya’da bulunan Uluslararası Balkan Üniversitesi; Ekim ayı sonuna kadar üniversiteye kayıt yaptırma imkânı sunduğunu açıkladı. Kuzey Makedonya’nın en iyi üniversitesi olan Uluslararası Balkan Üniversitesi; YÖK kitapçığında yer alan sayılı yurtdışı üniversitelerden biri olduğundan güvenilir bir tercih olarak ön plana çıkıyor.

Kuzey Makedonya’nın en iyi üniversitesi olan Uluslararası Balkan Üniversitesi, Türkiye’deki öğrencilerin Ekim ayına kadar kayıt yaptırabileceğini açıkladı.

Konu hakkında konuşan Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem “Kuzey Makedonya’nın en iyi üniversitesi olarak Türkiye’deki öğrenciler için kayıt tarihlerimizi uzatma kararı aldık. YÖK tercih kitapçığındaki sayılı yurtdışı üniversite olma özelliğimiz ile öğrencilerin Türkiye’ye döndükten sonra denklik alma konusunda herhangi bir sıkıntıları olmayacaktır. Avrupa standartlarına yakışır kalitedeki eğitim anlayışımız ile her yıl yüzlerce öğrenciyi mezun ediyoruz. Açtığımız bölümler ile gençlerin gelecekte severek yapacakları meslekler kazanmalarını hedefliyoruz” dedi.

Türk Öğrenciler İçin Mühendislik ve Mimarlık En Cazip Bölümler:

Uluslararası Bakan Üniversitesi’nde gençler; Uluslararası Ekonomik İlişkiler, Bankacılık ve

Finans, İşletme, Mimarlık, Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Türkçe Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Hukuk, İdari Hukuk, Psikoloji, Siyasi Bilimler, Klinik Psikolojisi, Halkla İlişkiler, Yeni Medya ve İletişim, Grafik Tasarım, Sanat Tasarım, Moda Tasarım gibi bölümlerden %100 İngilizce eğitim alabiliyor. Öğrenciler bu sayede üniversiteden ana dil seviyesinde İngilizce öğrenerek mezun olabiliyor. Bu öğrencilere dünyanın her yerinde yüksek lisans ve doktora yapabilme fırsatını veriyor.

Geleceğini şekillendirmek isteyen öğrenciler için önümüzdeki süreçte çok daha fazla bölüm açarak, günümüz mesleklerinin önde gelen isimlerini yetiştirmeyi amaçladıklarını söyleyen Rektör Erdem; Türkiye’deki öğrencilerin en çok mühendislik, mimarlık, psikoloji ve hukuk bölümlerini tercih ettiklerini söyledi. Erdem Türkiye’deki öğrencilerin bu tercihlerinin altında bir meslek sahibi olarak üniversiteden mezun olma isteği olduğunu belirtti.