Yeni öğretmenlik yasası sendikalarla konuşuldu

MEB, eğitim sendikalarının başkanları ile bir araya geldi. Görüşmeye Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı ile Eğitim-Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan katıldı. Görüşmenin gündeminde yeni “Öğretmenlik Mselek Yasası”, sözleşmeli öğretmenlik ve özlük hakları, yönetici atamaları başlıklarının ele alındığı öğrenildi.

Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre, görüşmenin ana maddesini MEB’in aylardır üzerinde çalıştığı ve bakanlığın planlamasında 2019’da çıkarılmasını öngördüğü yeni “Öğretmenlik Meslek Yasası” oluşturdu. Yasa taslağına ilişkin çalışmaların MEB tarafından tamamlandığı ancak mali planlaması için aylardır Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın onayında bekletildiği öğrenildi. Öğretmenlere küçük de olsa ek özlük haklarının tanınacağı belirtilen taslağa ilişkin de sendikalarla görüşmede Bakan Yardımcısı Safran’ın mali ağırlıklı bir sunum yaptığı aktarıldı.

OKULLARDA SINIFLANDIRMA

Yasa taslağında okulların koşulları, bulundukları bölgeler ve imkânlarına göre A, B ve C olarak sınıflandırılacağı öğrenildi. Bu kapsamda okul yöneticilerinin de bu kategorilere göre belirleneceği ve maaş haklarının da bu kapsamda değişiklik yaşanacağı belirtildi. MEB’in bir dönem uygulamaya çalıştığı ancak öğretmenler arasında çok tartışılan kariyer basamaklarına da geri dönüş yapılacağı öğrenildi. Daha önce “Öğretmen, Uzman Öğretmen, Kıdemli Uzman Öğretmen, Başöğretmen” gibi başlıklarla tartışılan basamakların MEB tarafından yeniden formüle edileceği aktarıldı. Ayrıca Doğu ve Güneydoğu illerinde, çok talep edilmeyen bölgelerdeki okullara ilişkin öğretmenlere 800 ile 1000 TL arasında ek ödemeler yapılması da gündemde.

Hükümetin seçim öncesinde bütün öğretmenlere vaad ettiği 3600 ek gösterge de yeni kanun taslağında yer aldı. Merkezi bütçeye ciddi bir yük getirebilecek düzenlemenin sadece meslekteki en yüksek kıdem olan birinci kademedeki öğretmenlere uygulanması planlandığı öğrenildi. Bunun ayrıca emeklilik hakkını elde eden öğretmenleri teşvik edeceği ve yeni öğretmen alımlarının da önünü açacağı ifade edildi.

TORPİL ENGELLENMELİ

Sendikalarla MEB arasındaki görüşmenin bir diğer maddesi de okul yöneticisi atamalarındaki torpil tartışmaları oldu. Sendika yöneticilerinin mülakatın kaldırılarak yazılı sınavla atama yapılması talebi yine bakanlık tarafından karşılık bulmadı. Mülakatın kaldırılmayacağı durumda da atamalarda torpilin engellenmesi için mülakatların kameralı kayıt sistemi ile ve sendika yetkilisinin katılımıyla yapılmasını önerdiği öğrenildi.