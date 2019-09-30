Yeni okul yok, çare ikili eğitimde

MEB, tüm eğitim bileşenlerinin tepkilerine karşın getirilen 4+4+4 sisteminin faturasını 2020 yılında ödemeye başlayacak. 2012’de geçilen sistemde okula başlama yaşındaki değişikliğin ardından MEB ilk kez lisede artan öğrenci sayısı ile karşılaşacak. Her yıl 1 milyonu aşan öğrenciyi liselere yerleştirmeye çalışan bakanlık, önümüzdeki yıl lise yerleştirmelerinde fazladan yarım milyon öğrenciyi daha mevcut okullara yerleştirecek.

YARIM MİLYONLUK ARTIŞ

MEB kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 2020 yerleştirmeleri için çalışmalara şimdiden başlansa da 500 bin ek kontenjan için yeni okul yapımı mümkün olmayacak. Merkezi sınav planlaması ve yerleştirme için etki değerlendirme simülasyonlarına başlansa da bakanlığın ihtiyaç olan okulları ekonomik kriz nedeniyle yapamadığı öğrenildi. Kriz nedeniyle bütçe kesintisine gidilen MEB’de sadece mevcut inşaatları devam ettirebilecek kaynağa sahip olunduğu, yeni yatırımlara bütçe ayrılamadığı belirtildi.

DÖNÜŞÜME SİYASİ ENGEL

Ek kontenjan arayışındaki bir diğer formül olarak, boş kalan imam hatip ve meslek liselerinin öğrenci tercihleri doğrultusunda Anadolu lisesine dönüştürülmesinin de masada olduğu aktarıldı. Ancak imam hatiplerin kapatılarak dönüştürülmesi önerisine bakanlık bürokratları arasında siyasi baskı nedeniyle karşı çıkıldığı öğrenildi. Bakanlık kaynakları, dönüşümün sağlıklı olarak anlatılamayacağını belirterek mevcut yönetim yapısının tepkilerin altından kalkamayacağını aktardı. Yeni okul yapamayan, mevcut okulları da dönüştüremeyen bakanlık yaklaşık 1.7 milyonu aşan öğrencinin tercihlerini karşılayabilmek için daha çok liseyi ikili öğretime dönüştürmeye başlayacak.