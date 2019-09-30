‘Meslek’te alarm zilleri

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) “iş garantili lise” sloganı ile öğrencileri meslek lisesine yönlendirmeye çalışsa da okullar alarm veriyor. Türkiye genelinde yarıya yakını boş kalan meslek liselerinde birçok branşın, öğrenci tercihi olmadığı için kapanmanın eşiğinde olduğu öğrenildi. Maaş karşılığı haftalık 15 saat çalışması gereken öğretmenler ise sadece 4 saat derse girerek haftalık çalışmalarını tamamlamak durumunda kaldı.

Meslek liselerinin en büyük sorunu, MEB’in ülke ihtiyaçlarına göre planlama yaparak öğrencileri mesleğe yönlendirememesi oldu. Meslek liselerine yönelik algı bu okulların tercih edilmesinin önüne geçti. Meslek lisesi mezunlarının öğrencilik yıllarından başlayarak düşük maaşlar ve kötü çalışma koşullarıyla karşı karşıya kalması, öğrencileri Anadolu lisesi ve üniversite hayaline yönlendirdi. MEB istatistiklerine göre, meslek liselerindeki devamsızlık oranındaki yükseliş, üniversite girişindeki başarısızlık oranı ve akademik başarıdaki düşüş de velilerin bu okullara yönelik algısını değiştirdi.

HAFTADA 4 SAAT



MEB’in plansızlığının ardından tercihlerdeki düşüş, meslek liselerindeki öğretmenleri de olumsuz etkiledi. Öğrencileri son 5 yıl içinde yarı yarıya düşen eski kız meslek, endüstri meslek ve imam hatip liselerinde binlerce öğretmen “fazlalık” konuma düştü. Mevzuata göre, genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenleri haftada 15 saat ders okutmakla yükümlü olsa da okullarda bu saati tutturabilen öğretmen sayısı her yıl azaldı. Meslek liselerindeki branş öğretmenlerinin okullarında yeni kayıt olan öğrenci olmadığı, yeni sınıf da açılmadığı için alanlarında ve dışında herhangi bir derse giremedikleri öğrenildi. Öğretmenler, birçok branşa öğrenci kaydı alınamadığı için haftada 4-6 saat arasında derse girdiklerini, bazılarının ise hiç derse bile girmeden okula 1-2 saatliğine uğradıklarını aktardı.

DÖNEMLİK SÜRGÜN



Yaşanılanların eğitim öğretim faaliyetlerini olumsuz etkilediği belirtilirken öğretmenler maaş karşılığı ders saatlerini dolduramadıkları için görev yaptıkları okullara uzak kurumlarda da görevlendirildiklerini vurguladı. Okullardaki kadrolu öğretmenlerin rapor, yıllık izin, gebelik, görevlendirme gibi gerekçelerle kurumlarından kısa süreli de olsa uzaklaştıklarında fazlalık konumdaki öğretmenlerin görevlendirildikleri öğrenildi. Meslek derslerinde tecrübeli “yedek” öğretmenler, kısa süreli ve aynı anda birden fazla okulda çalıştıkları görevlendirmeler için “dönemlik sürgün” değerlendirmesi yaptı.