Ek ödemelerini alamadılar

29 Nisan 2020 Çarşamba, 02:00

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadelede ön safta yer alan sağlık çalışanlarının performans fark etmeksizin 3 aylık döner sermaye ek ödeneklerinin yüzde 100 oranında tavandan ödeneceğini açıklamıştı. Buna göre, hastanelerin döner sermayelerinde yeterli para olmasa da, bütçeden aktarılacaktı.

Sağlık Bakanlığı’na bağlı kamu hastanelerinde görev yapan çalışanlar için ek ödemeler geçen hafta yapılırken, üniversite hastanelerine yeterli ödenek gönderilmediği için, üniversite hastanesi personeli ek ödemelerini alamadı. Bakanlığın ödenek göndermemesine karşın, bazı üniversiteler kendi bütçelerinden personel ödeneklerini karşıladı. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi yönetiminin “ödeneksizlikten” dolayı sağlık personeline 7 ay geriden gelerek ek ödeme yaptığı ortaya çıktı. Bu kapsamda, hastanedeki sağlık çalışanlarına nisan ayında, Eylül 2019’un döner sermaye ek ödemeleri yatırıldı.

Ayrıca, bulunulan kıdem ve uzmanlığa göre 600 TL ile 14 bin TL arasında yapılan ek ödemelerin de, en alt seviyeden yatırıldığı belirtildi. Ödenek yetersizliğinden dolayı hastane birimlerine tıbbi ve koruyucu malzeme de alınamadığı belirtilirken, ödeme yapılmadığı için firmaların hastaneye malzeme getirmediği de öne sürüldü.