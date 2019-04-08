Bankacılar geçen hafta seçimlerin resmi sonuçlarının açıklanıp sürecin geride kalmasının piyasalarda dalgalanmayı azaltacağını belirtirken, yerel seçimlere ilişkin kesin sonuçlar henüz Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanmadı. Dolar/TL saat 07:25 itibari ile güne 5.64 seviyesinde işlem görürken, Erdoğan'ın açıklamalarının ardından yükselişe geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da seçimde usulsüzlük yapıldığı iddiasına dair "Usulsüzlükler bazı değil neredeyse bütünü usulsüz" dedi. Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından yükselişe geçen Dolar/TL 5,69 seviyesini gördü.
Erdoğan konuştu, dolar yükselişe geçti
Hem küresel piyasalardaki gelişmeler hem de yerel seçim sonuçlarına ilişkin belirsizliklerin etkisiyle 5.65 seviyesinin hemen altında güne başlayan Dolar/TL, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından yükseldi.
Yayınlanma tarihi: 8 Nisan 2019 Pazartesi, 08:06