Erdoğan konuştu, dolar yükselişe geçti

Bankacılar geçen hafta seçimlerin resmi sonuçlarının açıklanıp sürecin geride kalmasının piyasalarda dalgalanmayı azaltacağını belirtirken, yerel seçimlere ilişkin kesin sonuçlar henüz Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanmadı. Dolar/TL saat 07:25 itibari ile güne 5.64 seviyesinde işlem görürken, Erdoğan'ın açıklamalarının ardından yükselişe geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da seçimde usulsüzlük yapıldığı iddiasına dair "Usulsüzlükler bazı değil neredeyse bütünü usulsüz" dedi. Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından yükselişe geçen Dolar/TL 5,69 seviyesini gördü.