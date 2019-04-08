Atatürk Havalimanı'nda 4 bin 500 kişi işten çıkartılıyor

İstanbul’da Atatürk Havalimanı’nın ticari uçuşlara kapatılmasının ardından çalışanların durumu da netlik kazandı. Atatürk Havalimanı’nın terminal işletmecisi TAV, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (TAV) yaptığı bildirimde, yaklaşık 4 bin 500 çalışanın işine son verileceğini belirtti. İşten çıkarmalar nedeniyle ödenecek kıdem ve ihbar tazminatlarının tutarının ise yaklaşık 204 milyon lira olduğu ifade edildi.

Atatürk Havalimanı 6 Nisan’da yapılan son anonsla ticari uçuşlara kapatılmıştı. Bu tarihten itibaren İstanbul Avrupa Yakası’ndaki uçuşlar İstanbul Havalimanı’ndan yapılmaya başlandı.

Duvar'ın haberine göre; TAV’dan KAP’a yapılan açıklamada, şirketin de 6 Nisan 02.00 itibariyle Atatürk Havalimanı’ndaki operasyonlarını sona erdirdiği iletildi.

Oluşan yeni durum nedeniyle yapılan KAP bildiriminde şu bilgiler verildi:

“TAV İstanbul, 2018 yıl sonu trafik verilerine göre; şirketin hizmet verdiği toplam yolcu sayısına oranı yüzde 45 seviyesindedir. TAV İstanbul, 2018 yıl sonu finansallarına göre şirket konsolide toplam satışlarının yüzde 43’ünü oluşturmaktadır. Atatürk Havalimanı’nın sözleşme süresinden daha önce ticari uçuşlara kapanması nedeniyle şirketimizin uğrayacağı kâr kayıplarının hesaplanmasına ilişkin DHMİ, şirketimiz ve danışmanlar tarafından yapılan çalışmalar devam etmektedir.”

TAV’IN 2021’E KADAR İŞLETME HAKKI VARDI

TAV’ın Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) ile imzaladığı kira sözleşmesi uyarınca, 03.07.2005’ten başlamak ve 02.01.2021’de sona ermek üzere, toplam 15,5 yıl süreyle Atatürk Havalimanı dış ve iç hatlar terminal binası, katlı otopark ile genel havacılık terminalini işletme hakkı bulunuyor. Ancak henüz sözleşme süresi sona ermeden, 6 Nisan itibariyle uçuşlar durduruldu. TAV, sözleşmesinin belirlenen süreden yaklaşık 2 yıl erken sona ermesi nedeniyle Devlet Hava Meydanları İşletmesi zararlarının tazmini için masaya oturdu. Şirketten yapılan açıklamada, bu hesaplama sürecinin devam ettiği ifade edildi.