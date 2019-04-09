Cotton Box krizi yurtdışında aşacak

Türkiye’de yıllık 4 milyar dolar ev tekstili ihracatının, 1 milyar dolarlık bütçeyle 170 ülkeye ihracat yapan Denizli, pamuklu ev tekstili üretiminde de dünyanın sayılı şehirlerinden biri. Denizli’den çıkan bir Türk markası olan Cotton Box, üretiminin yüzde 35’ini ihraç ediyor. İran, Tunus ve Rusya gibi ülkelerde mağazaları bulunan Cotton Box, yurtiçi ve ihracat pazarlarında, 2018 yılını 15 büyüme gerçekleştirerek 60 milyon TL ciro ile kapattı. 2019 yılında da en az yüzde 10 büyüme hedefi olan Cotton Box, üretiminindeki yüzde 35’lik ihraçını da yeni ihracat pazarları ile yüzde 50’ye çıkarmayı hedefliyor.

‘Markalaşma yolunda adımlar atılmalı’

Deniz’li de bulunan Hierapolis antik kentinin de isim haklarına sahip, Cotton Box Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Turgut, “2019 İlkbahar ve Yaz Koleksiyonu’muzdaki ‘Gelenekten Geleceğe’ konseptimiz ile kültürel ögelerimizi dünya tüketicileri ile buluşturuyoruz. 2019 yılında yeni pazar arayışları içinde olacağız. İç pazarda her şehirde ürünlerimize ulaşılabilecek satış noktalarının sayısını arttırmayı, dış pazarda daha çok ülkede yer almayı istiyoruz” dedi. Yıllık 1 milyon adet ürünün Cotton Box markası ile paketlendiğini belirten Turgut, “Rusya bir çok sektörde olduğu gibi ev tekstili için de ana pazar konumundaydı. Geçtiğimiz yıllarda yaşanan krizler bizi farklı pazarlar aramaya yöneltti. Şuan hedeflerimiz arasında İskandinav pazarı, Afrika kıtası ve Amerika var. Online satışta 2 milyon dolar ciro sağladık. Bunun büyük bir bölümü yurt dışı” ifadelerini kullandı. İstihdamının yüzde 81’ini tekstil sektörünün oluşturduğu Denizli’de markalaşmada çok geri kaldığını belirten Turgut “Ana stratejimiz, markalı ihracat. Bu zamana kadar markalaşmanın uzun vadede çok büyük bir değer yaratacağı ilkesi ile hareket ettik. Dünyaya kendi markası ile açılmak, markaya; günümüzün gerektirdiği yenilikler doğrultusunda yatırım yapmak gerekiyor” dedi.