Cep yakan soğandan bu kez iyi haber

Adana’da turfanda soğan hasadına başlandı. Yakın zamanda soğan fiyatının düşüşe geçeceğini belirten Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, “Şu an hasadı yapılan soğanın tarla fiyatı 5-6 TL arasında değişmekte. Hasadın devam etmesiyle birlikte önümüzdeki günlerde fiyatlar yarı yarıya düşecek. Soğan fiyatları 2 yıldır aldı başını gidiyor. 2018’de soğan hasadı başladığında fiyatlar yüksek değildi. Aşırı sıcaklardan ve çiğ yağmasından kaynaklı, iklim şartları nedeniyle soğanda yüzde 50 verim düşüklüğü yaşandı. Hatay Reyhanlı’daki soğanda da verim düşüklüğü olunca fiyatlar tavan yaptı. Diğer illerde de aynı sıkıntı yaşanınca depolara soğan az girdi” dedi.