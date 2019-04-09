Hazine’ye tanzim zararı

AKP’nin seçim öncesi fiyatları aşağıya çekebilmek için kurduğu tanzim satışları, Hazine’yi zarara uğrattı. CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Toprak Mahsülleri Ofisi’nin (TMO) Mısır’dan 2.24 TL’ye ithal ettiği soğanı Tarım Kredi’ye 1.2 TL’ye yani yüzde 50 zararla sattığını, Tarım Kredi’nin de 1.2 TL’den aldığı soğanı zincir marketlere 2 TL’ye verdiğine dikkat çekti. Aygun, “Bu durumda TMO, yani Hazine zararı üstlenmiştir” dedi.



Aygun, sebze fiyatlarının el yaktığına işaret ederek, “Kırmızı biberin kilosu 17-20 TL, sivribiberin kilosu 12-17 TL, domatesin kilosu 9-12 TL’dir. Barbunyanın kilosu 8-10 TL, baklanın kilosu 5-12 TL’dir. Mutfaktaki yangın giderek büyümektedir. Kış bitti ama fiyatlar düşmüyor” diye konuştu. Aygun, AKP’nin seçim öncesi halkın gözünü boyamak için birkaç büyükşehirde tanzim satış noktaları açtığını, ancak yine de sebze ve meyve fiyatlarını düşüremediğini söyledi. Buna karşın Hazine’nin zarara uğratıldığını kaydeden Aygun, “Tanzim satışlar kapandı, ama fiyatların tanzim edilemediği görülmekte” ifadesini kullandı.



Aygun, Türk çiftçisini desteklemeden ve tarımsal üretimi ayağa kaldırmadan mutfaktaki yangını söndürmenin mümkün olmadığını vurguladı.