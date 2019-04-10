Bakan Albayrak için çarpıçı yorum: İzlemeyi bıraktım!

Uğur Gürses Tiwetter'dan yaptığı açıklamada "Batık krediler en fazla yüzde 6 denince ciddiyetle izlemeyi bıraktım..." dedi.

Bakan Albayrak batık krediler için şu açıklamada bulundu: "Reform alanlarımız başında finansal sektör geliyor. Geldiğimiz noktada bankacılık sektörünün kredi hacmi tahsili geçmiş alacaklar hariç 2 trilyon 513 milyon TL'dir. Geri ödemelerinde sorun beklenmeyen birinci gruptaki kredilerin toplam krediler içindeki oranı yüzde 89 seviyesindedir. İkinci gruptaki yakın izlemedeki kredilerin payı ise 276 milyar TL yani toplam oranın içindeki payı yüzde 11 seviyesindedir. Ve bu rakamında 107 milyar TL'lik bir kısmı bugüne kadar yapılandırıldı. Üçüncü grup yani tahsili gecikmiş ya da takip hesabında izlenen alacakların miktarı mart sonu itibarıyla 106 milyar TL'dir. Ve bu tahsili gecikmiş alacakların kredilere oranı yüzde 4,2'dir. 106 milyar TL tutarındaki tahsili gecikmiş alacaklar için 72 milyar TL seviyesinde tüm bankacılık sisteminde özel karşılık ayrılmıştır. Gerçekleştirdiğimiz mali bünye analizi sonucunda BDDK'da MPL olarak adlandırılan bu kredi oranının en yüksek yüzde 6 seviyesine ulaşabileceği ortaya konmuştur. Bugün dünyanın en ünlü finans kuruluşlarında artık MPL'ler ile ilgili oranın buraya en fazla yakınsayacak şekilde revize edildiğini görüyoruz."



ALİ TEZEL'İN PAYLAŞIMI

Çalışanlara zorunlu BES tam zorunlu olacak isteyen ben BES istemiyorum çıkıyorum diyemeyecek yani bir nevi ücretlilerden vergi alınmış olacak, bu arada daha önce söylediğim gibi kıdem tazminatları gidiyor...