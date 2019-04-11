NDK’ye denetim yok, basın yasak, tavsiyeye kapalı, görüşmeler gizli

Nükleer enerjiyle ilgili kararlar almak için oluşturulan Nükleer Düzenleme Kurulu (NDK) ile kuruluna “olağanüstü” yetkiler verildi. Kurum ve kurul kararları hakkında yargı denetimi kısıtlandı. Gerek kurum gerekse de kurul kararları “yerindelik denetimine” tabi tutulamayacak. Kurul üyelerine de basına konuşma yasağı getirildi.



Hükümet, Temmuz 2018’de Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile NDK’yi oluşturmuştu. Kurumun karar organı ise Nükleer Düzenleme Kurulu. Bu kurulun görev ve yetkilerini düzenleyen yönetmelik de dün çıktı. Kurul; biri başkan, biri ikinci başkan olmak üzere toplam 5 üyeden oluşacak. Üyeler, Cumhurbaşkanı tarafından atanacak. Yönetmeliğe göre kurul olağanüstü yetkilerle donatıldı. Kurul, KHK ve diğer mevzuat ile kendisine verilen görevleri yerine getirecek. Yetkilerini bağımsız olarak kullanacak. Ayrıca kurum kararlarında olduğu gibi kurul kararları da “yerindelik denetimine” tabi tutulamayacak. Böylece idare mahkemeleri ile Danıştay, kurum ve kurul kararları hakkında yerindelik denetimi yapamayacak. Düzenleme ile yargı denetimine kısıtlama getirilmiş oldu. Ayrıca hiçbir organ, makam, merci veya kişi kurul kararlarını etkilemeye yönelik emir ve talimat veremeyecek, tavsiye ve telkinde bulunamayacak.



Görüşmeler gizli



Kurul toplantılarındaki görüşmeler gizli tutulacak. Toplantılara başkan ve kurul üyeleri ile görevli personel dışında hiç kimse katılamayacak.



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