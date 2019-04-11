Taze sebze ve meyveye gelen fahiş zamlar yurttaşın belini büküyor

Açlık sınırının asgari ücreti solladığı ortamda yurttaş artık pazara bile çıkamaz oldu. Eskiden 50 TL’ye bile pazar arabasını dolduran yurttaşın parası artık poşetin dibini bile doldurmuyor.



Soğanın 10 TL, patatesin kilosunun da 8 liraya çıkarken artık birçok üründe yurttaş kilo ile alma yerine tane ile almaya yöneldi. Büyükçekmece Kapalı Pazarındaki esnaf müşteri açlığından ve maliyet artışlarından şikayet ederken, yurttaş da pahalılıktan dert yandı. Halk artık pazara alışveriş arabasıyla değil daha çok poşetle gidiyor. Kriz yüzünden insanların para harcamak istemediğini belirten esnaf pazara getirdiğikleri ürünlerin bitmemesinden şikayet ediyor.



Kilo dönemi bitti



Artık eskisi gibi 4-5 kilo patates meyve alma dönemleri bitti. Konuştuğumuz yurttaşlar artık paranın iki üç kilo sebzeye bile yetmediğini ifade ediyor. Eskisi gibi çok çeşit meyve alma, yeşillik alma dönemi kalmadı.

Pazarcılığı bırakacağım

Büyükçekmece Kapalı Pazarında bakliyat satan Ethem Tetik, iki işte çalıştığını ancak ailesini geçindirecek kadar para kazanamadığını belirterek, “Cevizin kilosunu yerinden 20 liradan alıyorum, 25 liradan satıyorum, kâr edemiyorum. Aldığım malı çoğu zaman satamıyorum elimde kalıyor. Böyle giderse pazarcılığı bırakacağım. Çünkü kazandığım kiraladığım pazar yerine ve ürünü getirme maliyetine bile değimiyor” ifadesini kullandı.



Pazarda yurtaşın en çok tercih ettiği patatesin kilosu 5 lira soğan ise 8 lira. Mart ayında 15 liraya yükselen zam şampiyonu çarliston biberin fiyatı pazarda 10 lira marketlerde ise 13 lirayı buluyor. Marketlerde 10 liraya satılan çileğin kilosu pazarda 7 liraya satılırken salkım domatesin kilosu 8 lira. Kıvırcık ve maydanozdan oluşan yeşilliklerin fiyatında ise düşüş var. Tabii bu ürünlerin gramajlarında da ciddi küçülme gözlemledik. Pazarda limonun kilosu 7 lira, kabak ise 5 liradan satışa sunulurken, pazara çıkan yurttaş kaliteli ürün bulamamaktan da şikâyet etti.