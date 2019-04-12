Dolar'da son durum: 5.81'i gördü

Haftanın son iş gününde dolar/TL güne yükselişle başladı. Dün bankalararası piyasada 5,74-5,75 bandında hareket eden dolar kuru 5,81 TL'ye kadar yükseldi.

BAKAN ALBAYRAK WASHINGTON'DA

Uluslararası Para Fonu (IMF)-Dünya Bankası Bahar Toplantıları 12-14 Nisan'da Washington'da gerçekleştiriliyor. Toplantıda, Türkiye'yi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın temsil ediyor. Albayrak'ın, organizasyon kapsamındaki G-20 Hazine ve Maliye Bakanları ile Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na da katılması bekleniyor. Bakan Albayrak, ayrıca çeşitli üst düzey temaslarda bulunacak ve Amerikalı yatırımcılarla görüşmeler yapacak.

Albayrak Washington'dayken Türkiye'de dolar fiyatı 5.80'i aştı. Albayrak, geçen çarşamba Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamında ortaya konulan hedefler doğrultusunda "Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019"u açıklamıştı. Yeni Ekonomi Programı'nda tarım, emeklilik, kıdem tazminatı, finans sistemi, ihracat, üretim ve turizm başlıkları altında değişiklikler bulunuyordu. Albayrak, programı açıklarken dolar/TL 5.67'ydi.

DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

Avrasya Yatırım Stratejisti Evren Devrim Zelyut, ulusal.com.tr'ye doların yükselme nedenlerine dair değerlendirmelerde bulundu. Zelyut, şunları söyledi: "Geçtiğimiz günlerde IMF'nin küresel büyüme tahminlerini düşürmesiyle yatırımcıların güvenli limanlara geçtiklerini, bu bağlamda da ons altında 1288 dolardan 1306 dolara kadar bir çıkış görmüştük. Amerikan Merkez Bankası tutanaklarında faiz artışlarının duracağına dair ibarelerin olması ve Avrupa'da yavaşlayan büyüme, yıkıcı bir Brexit ihtimali ve süregelen ticaret savaşı gibi olumsuz dış faktörler doları gelişmekte olan ülke paraları karşısında bugün değerli kıldı. Ancak Türkiye'de Amerika ile yaşanan S-400 gerginliği, Albayrak'ın açıkladığı reform paketinin hayal kırıklığı yaratması, seçim sürecinin hala bitmemesi ve tüm İstanbul'da iptal olasılığının masada olması gibi gerekçeler, kuru 5,70 direnci üzerine çıkardı. YSK'dan AKP taleplerinin kabulü gibi bir durumda kurun 5,95 seviyesine atak yapmasını ihtimal dahilinde görüyoruz. YSK'dan AKP'nin Büyükçekmece ile ilgili talebine red kararı çıkması halinde ise 5,70 altına çekilen bir kurla karşılaşabiliriz."