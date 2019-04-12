Türkiye’nin soruşturma açtığı firmaya ‘reformlar’ı anlattı

Albayrak’ın borç arayışı kapsamında ABD’de finans çevreleriyle bir dizi temasta bulunması bekleniyor. Hazine bakanı, G-20, Dünya Bankası ve IMF toplantılarına da katılacak.



Soruşturma açılmıştı

Albayrak’ın bu bağlamda toplantısına katıldığı JP Morgan hakkında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) döviz piyasasında ‘manipülatif işlem’ yaptığı iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.

İki kurum, JP Morgan’ın müşterilerini bilgilendirmek için yayımladığı bir rapordaki ‘yanıltıcı içerik’ sebebiyle finansal piyasalarda oynaklığa ve özellikle Türkiye’deki bankalarının itibar ve değer kaybına yol açtığını öne sürerek, idari ve hukuki süreç başlatmıştı.

Yapısal reformlar

Albayrak’ın JP Morgan’ın toplantısında yatırımcılara geçtiğimiz günlerde ‘Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019’ adı altında açıklanan bir dizi ‘reform’u anlattığı bildirildi.

Albayrak, finans sektörü, sigortacılık, enflasyon, kamu maliyesi ve bütçe disiplini ana başlıkları altında bu yıl yapılacak bir dizi reformun tanıtımını yapmıştı.

‘Reform paketi’ çok fazla detay içermemesi nedeniyle uzmanlar tarafından zayıf bulunmuştu.



Reuters: Albayrak yatırımcıları ikna edemedi

Reuters ajansı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Washington sunumunu yatırımcılara sordu. Toplantıya katılan dört yatırımcı, Albayrak'ın kendilerini ikna edemediğini söyledi. Biri, "Kimsenin Türkiye hakkındaki görüşlerinin değiştiğini veya dünden daha umutlu olduğunu sanmıyorum" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında gittiği Washington’da ‘Yapısal Dönüşüm Adımları’ paketini ve yeni ekonomi politikalarını anlattı. Reuters ajansı ise toplantılara katılan dört kaynağa dayandırdığı haberinde, ‘Albayrak’ın ekonomik planı konusunda çok az ikna edici ayrıntı verdiğini ve yatırımcıları heyecanladırmayı başaramadığını’ belirti.

Habere göre, Albayrak ve Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın Washington’daki bir otelde 400 yatırımcıya yaptığı sunumda ‘Türkiye’nin resesyondan çıkışı’ için çizdiği iyimser tablo yatırımcılardan aynı şekilde karşılık bulmadı. İsminin verilmesini istemeyen bir yatırımcı Albayrak için “Kimseyi ikna edebildiğini sanmıyorum, iyi geçmedi” dedi. Yatırımcı, ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) son dönemdeki politikaları nedeniyle yatırımcıların daha riskli varlıklara yöneldiğini belirtip, “Eğer durum böyle olmasaydı, Türkiye’de şu an büyük bir satış yapardım” diye konuştu.

Washington’daki sunuma davet edilen üç yatırımcı ise Reuters’a ‘Albayrak’ın sunumunda çoğunlukla Türkiye’de anlattığı reform paketini tekrarladığını, Çetinkaya’nın ise bir saatlik sunumda çok az konuştuğunu’ söyledi. Yatırımcılardan biri, “Kimsenin Türkiye hakkındaki görüşlerinin değiştiğini veya dünden daha umutlu olduğunu sanmıyorum” ifadelerini kullandı. Bir diğeri ise “Yatırımcılar arasında, Türkiye’nin inandırıcılığını yeniden tesis etmek için daha fazla şey yapılması gerektiği yönünde genel bir hissiyat var ve bu durum pek değişmedi” dedi.