Civcivleri ölüm riskiyle karşı karşıya kalmıştı: Konkordato talebi reddedildi

Adana Bölgesinin ihracat şampiyonu olan 40 yıllık tavuk firması Garip Tavukçuluk, yüksek faiz oranları ve yem ham maddesi stokçuluğundan kaynaklı Adana 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurarak konkordato talep etmişti. Mahkemenin verdiği ara karar ile şirketin konkordato talebi reddedildi.

“DESTEK BEKLİYORUZ”



Sözcü'den Derin Gökçe'nin haberine göre Konkordato talebini duyan işçiler iş yerleri önünde eylem yapmış ve çalıştıkları firmanın kapanmaması gerektiğini belirtmişti. Planlama Şefi Serkan Dönmez, ekonomik sıkıntılardan dolayı konkordato talebinde bulunduklarını söylemiş, “Sahada canlı hayvanlarımız mevcut fakat onlara maddi imkansızlıklardan dolayı yem gönderemedik. Onları yemsiz bırakmak zorunda kaldık. O hayvanların ölüm riski mevcut. Yaklaşık 650 çalışanımız ve bunların aileleri herkesin bir mağduriyeti söz konusu. Bizim tek derdimiz firmamız kapanmasın. çalışanlarımızdan memnunuz, insanlar burada ekmek yemeye devam etsin. Bu konuda devlet büyüklerimizden destek bekliyoruz” şeklinde konuşmuştu.



“BURADA BÖLGENİN İHRACAT ŞAMPİYONU OLMUŞ BİR FİRMADAN BAHSEDİYORUZ”

Firmada şef olarak çalışan Yılmaz Börçün de işçi ve işveren olarak aile ortamında çalıştıklarını ifade ederek, “Bu işverenler neden bu duruma geldi? Neden bankalar faizlerini bu kadar arttırdı? Neden yem hammadde stokçuları ortaya çıkıp da uçuk rakamlar çıkardı? Devletten istediğimiz burada üretim olması. 40 bin kesimden 120 bin kesime çıkmış, devletine kaynak oluşturmuş ve bu bölgenin ihracat şampiyonu olmuş bir firmadan bahsediyoruz burada. Basit bir fabrika değil burası” ifadelerini kullanmıştı.