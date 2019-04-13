TL değer kaybında dünya lideri oldu

TL, nisan ayında gelişmekte olan ülke para birimleri içinde değer kaybında birinci oldu. S-400 konusunun Türkiye-ABD ilişkilerinde gerginlik yaratıyor olması ve açıklanan reform paketinin fazla detay içermemesi gibi unsurlara ek olarak İstanbul'da seçimlerin tekrarlanabileceğine dair endişelerin yarattığı belirsizlik değer kaybında etkili oldu.

TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı 5 Nisan Cuma kapanışa göre yüzde 3.5, 1 Nisan pazartesi gününe göre yüzde 5.58 oldu. Bu dönemde gelişmekte olan ülke para birimlerinin çoğu değer kazanırken, en fazla değer kaybında Türkiye'yi yüzde 0.8'lik oranla Malezya Ringgiti oldu.

Piyasadaki tedirginliğin ana nedeninin seçimler olduğunu söyleyen bir bankacı, “İstanbul seçimlerinin 2 Haziran'da tekrar edilme olasılığı artıyor. Bu da ekonomi, yapılacak reformların ve belirsizliğin kalkması noktasında iki kayıp ay daha anlamına geliyor. Açıklanan reform paketi de bankalara sermaye enjeksiyonu dışında yeni bir unsur veya detay içermiyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde TL üzerindeki baskının devam etmesi çok olası” dedi.

Öte yandan 5 yıllık ülke CDS risk priminde (iflas risk primi) yaşanan yükseliş de TL üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri 13 baz puan artışla 448 baz puana çıkarak seçim öncesi tırmanıştan bu yana en yüksek düzeyi gördü.