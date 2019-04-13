Türk-İş, Konfederasyonu yeniden gündeme getirilen Kıdem Tazminatı Fonu’na karşı

Türkiye’nin en fazla üyeye sahip işçi konfederasyonu olan Türk-İş’in, Kıdem Tazminatı Fonu girişimlerine karşı tavrı ana başlıklarıyla şöyle:



Kıdem tazminatı alanlar mevcut yapıdan memnun. Türk-İş de memnun. Son 12 senedir kıdem tazminatı ülke gündemine getiriliyor. İşçinin huzuru kaçıyor.



Geriye gidişe hayır



Bugün asgari ücret 2 bin 20 lira. Yaklaşık 7 milyon işçi bu ücretle geçiniyor. 30 yıl çalıştığında alabileceği kıdem tazminatı 76 bin lira. İşçi bu tazminatla ev bile alamıyor. Geriye gidiş olmamalı.



Kıdem tazminatı alamayan işçiler var. Bunların sayısı alanlardan fazla. Tazminat alamayanlarla ilgili çalışma yapılırsa katkı veririz. Ancak orada da kırmızı çizgi 30 gün. Bir yıllık çalışmaya karşılık bir aylık tazminat hakkı korunmalı. Bunun için yasa değişikliğine de gerek yok. Yönetmelik ile yapılabilir.



Geçmişteki fonların akıbeti biliniyor. KEY taksit taksit ve yıllar sonra alınabildi. İşçi fonun adını bile duyduğu zaman bundan rahatsız oluyor. İşsizlik Sigortası Fonu var. Bu fon da amacı dışında kullanılmamalı.



Kıdem tazminatı fonunun yeniden gündeme gelmesi ile birlikte emekliliği gelen işçiler sendikalara “Kıdem tazminatı kalkacak mı? Emekli olayım mı” diye sormaya başladı.



Zorla tasarruf olmaz



Kıdem tazminatının BES ile entegrasyonu sağlanacak. Geçen yıl 6 milyon insan BES’ten çıktı. Zorla tasarruf olmaz. Asgari ücretli işçi nasıl tasarruf yapacak?