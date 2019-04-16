THY'de lego krizi: 5 Milyon dolarlık fatura İcra Kurulu'na takıldı

Türk Hava Yolları’nın Warner Bross ve Lego imzalı uçak içi emniyet filminde ödeme krizi çıktı. THY Kurumsal İletişim Başkanlığı tarafından hazırlatılan ve yüksek maliyeti ile dikkat çeken emniyet filmi için fatura edilen tutar, THY İcra Kurulu tarafından onaylanmadı.

Airporthaber’in edindiği bilgiye göre; Kurumsal İletişim Başkanlığı’nın başındaki Seda Kalyoncu tarafından yürütülen proje, 5 milyon dolara mal oldu. Türkiye, ABD, İngiltere, Kanada ve Avustralya'da yaklaşık 4 ayda çekilen LEGO Movie 2 emniyet filminde 400'den fazla kişi kreatif süreçlerde görev alırken, filmin sonundaki gerçek görüntülerde ise 6 oyuncu görev aldı. Gerçek görüntülerin çekiminde görev alan 80 kişilik ekibe ek olarak, animasyonun oluşturulma aşamasında da 70 kişi çalıştı. Türk Hava Yolları'nın yeni emniyet filminde 24 bin adet LEGO mini figürü, videoda yer alan destinasyonların yapımında ise ilk videodan 10 kat daha fazla olan tam 20,330,795 LEGO parçası kullanıldı. İngilizce ve Türkçe olarak, bayrak taşıyıcı havayolunun filosundaki 28 farklı uçak tipi için hazırlanmış olan ve 11 versiyonu bulunuyor.

Uzun uğraşlar sonucu çekilen ve Şubat ayından itibaren gösterilmeye başlanan ikinci Lego içerikli emniyet filmi için ABD’li yapımcı tarafından THY’ye gönderilen astronomik tutar itirazları da beraberinde getirdi. Bir önceki seri için çıkarılan 3 milyon dolarlık faturayı tek seferlik ödemeyi kabul eden THY icra Kurulu, ikinci film için ödenmesi gereken 5 milyon dolarlık tutarı ödememek için direniyor. THY İcra Kurulu’nun bu konuda geri adım atmaması üzerine Kurumsal İletişim Başkanı Seda Kalyoncu’nun zor durumda kaldığı ve ödemenin gerçekleşmesi için çeşitli kanallardan baskı oluşturma çabalarına girdiği de kaydedildi.