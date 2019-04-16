Yurttaşların yüzde 45’i giderlerinin gelirlerinden daha fazla olduğunu söylüyor

Harcama eğilimi düştü Araştırma sonuçları bireylerin para harcama ve risk alma konularında iki sene öncesine göre daha tedbirli olduğunu ortaya koydu. “Para harcamak içindir” diyenlerin oranı iki yıl önce yüzde 55 iken bu yıl yüzde 51’e düştü. Yatırım yaparken risk almaya hazır olan bireylerin oranında da bir azalma yaşandı ve yüzde 43’ten yüzde 35’e düştü. “Param olmasa dahi ufak tefek alışveriş yapmaktan kendimi alamam” diyen bireylerin oranı iki yılda yüzde 43’ten yüzde 37’ye düştü.

Katılımcıların yüzde 45’i giderlerinin gelirlerinden daha fazla olduğunu söyledi.