Yurttaşların yüzde 45’i giderlerinin gelirlerinden daha fazla olduğunu söylüyor

Araştırmada öne çıkan diğer bulgular şöyle: Yüzde 23 evde para biriktirmeyi tercih ederken, bankayı tercih edenlerin oranı yüzde 17’de kaldı.
Kadın katılımı
Para biriktirme Türkiye genelinde yüzde 42’den yüzde 45’e çıkarken, kadınlarda yükseliş yüzde 41’den yüzde 48’e daha hızlı bir artış kaydetti. Kadınların hanedeki para kullanma kararlarına dahil olma oranı da yüzde 72’den yüzde 80’e ulaştı.
FODER Başkanı Özlem Denizmen, ekonominin dalgalanma gösterdiği dönemlerde finansal okuryazarlığa dönük hassasiyetin de arttığına işaret etti. Visa Türkiye Genel Müdürü ve FODER Yönetim Kurulu üyesi Merve Tezel, “Harcama eğilimlerinin değiştiğini, isteğe bağlı harcamaların yerini ihtiyaca bağlı harcamalara bıraktığını görüyoruz. Yani daha bilinçli ve tedbirli hareket ediyoruz, ayağımızı yorganımıza göre uzatıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.
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Harcama eğilimi düştü
Araştırma sonuçları bireylerin para harcama ve risk alma konularında iki sene öncesine göre daha tedbirli olduğunu ortaya koydu. “Para harcamak içindir” diyenlerin oranı iki yıl önce yüzde 55 iken bu yıl yüzde 51’e düştü. Yatırım yaparken risk almaya hazır olan bireylerin oranında da bir azalma yaşandı ve yüzde 43’ten yüzde 35’e düştü. “Param olmasa dahi ufak tefek alışveriş yapmaktan kendimi alamam” diyen bireylerin oranı iki yılda yüzde 43’ten yüzde 37’ye düştü.