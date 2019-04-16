Beyaz et üreticisine 'komik' zam

Tavuk etine yüzde 30 zam yapan firmalar, son bir yılda yüzde 64 artan maliyetler altında ezilen beyaz et üreticilerine ise ancak yüzde 8 zam yaptı.





Bu koşullar altında üretim yapamaz hale geldiklerini anlatan beyaz et üreticileri, "Maliyetleri karşılayamadığı için kapanan üretici firmalara her geçen gün yenileri eklenmeye devam edecek" diyor. Kocaeli'de üretim yaptığını ancak 20 gündür üretimi durdurmak zorunda kaldığını belirten bir üretici "Böyle giderse 20 gün daha üretim yapamayacağım" diye konuştu.





Türkiye kanatlı sektöründe bulunan Beypiliç, Şenpiliç ve Erpiliç gibi sermaye grupları, ülke genelinde 14 bin üreticiyi kapsayan 18 entegre tesiste üretim yaptırıyor. Bu şirketler yalnızca yem ve civciv girdilerini karşılarken; üretimi yapan entegre tesisler ise elektrikten kömüre, çeltikten işçilik ve altlığa kadar tüm girdileri kendileri karşılamak zorunda. Maliyetlere dayanamayıp bir bir kapanan üretici firmaları, kendilerine fason üretim yaptıran büyük şirketlerin yüzde 8'lik zammını 'komik' bulduklarını söylüyor. Üretimin ilerleyen günlerde düşmeye devam edeceğine, bunun da fiyatların daha çok artmasına yol açacağına dikkat çeken üreticiler, “Üretici daha çok perişan olacak ve batacak. Sonuçta 1 milyar dolarlık kümes işlevsiz kalacak, atıl kalmak suretiyle büyümeye terk edilecek” değerlendirmesinde bulundu.