Patronlardan üreticilere ‘zammı saklayın’ tehdidi

Yurttaş iğneden ipliğe her ürüne gelen zammı iliklerine kadar hissederken, bu zamlar gizlenmeye çalışılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı temsilcilerinin de olduğu, ziraat odaları birliklerinin ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da yer aldığı bir toplantıda, üretim yaptıran şirket patronlarının üreticilere ‘piyasa hareketleri üzerine konuşmayın’ diyerek sert çıktığı öğrenildi.



Fason üretim yaptıran büyük şirketler, girdi maliyetlerine dayanamayıp bir bir kapanan kanatlı üreticisi firmalara tek kuruş zam yapmamasına rağmen, beyaz ete ise yüzde 30 zam yaptı. Yurttaşın zaten haberdar olduğu bu zamların basına yansımasından sonra ise fatura üreticilere kesildi. Üretimin ilerleyen günlerde düşmeye devam edeceğine, bunun da fiyatların daha çok artmasına yol açacağına dikkat çeken üreticiler, “Üretici daha çok perişan olacak ve batacak. Sonuçta 1 milyar dolarlık kümes işlevsiz kalacak, atıl kalmak suretiyle büyümeye terk edilecek” değerlendirmesinde bulundu.