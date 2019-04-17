Türkiye'deki Azerbaycanlı işadamları bir araya geliyor

TAİB, 2012 yılında Azerbaycan’la Türkiye arasındaki kardeşlik köprüsünün temel taşı olarak kuruldu. Birlik, Türkiye’de faaliyet gösteren Azerbaycanlı iş adamlarının ticari ve ekonomi işbirliklerini geliştirmek, iki ülke arasındaki ilişkileri pekiştirmek ve yeni yatırımlara teşvik etmek amacıyla bir çatı altında topluyor. Yaptığı çalışmalarla bölgesel ve ulusal ekonomik politikaların oluşturulmasına katkıda bulunmayı amaçlayan Birlik, ulusal rekabet gücünü arttırarak uluslararası entegrasyona yardımcı olmayı bireysel ve kurumsal gelişime yönelik eğitim programlarıyla üyelerinin liderlik ve girişimcilik yeteneklerini geliştirmeyi hedefliyor. Birlik'ten yapılan açıklamada "Yurt içinde ve yurt dışında yeni iş imkanları ve uluslararası iş birlikleri yaratarak dayanışmayı, rekabet gücünü ve iş birliğini arttıracak çözümler üretmek misyonumuzla her gün daha çok çalışmaya devam ediyoruz. Bir ülkenin ekonomi gücü onun istikrarı ve kalkınması için en önemli şarttır. Bu istikamette her iki devletin inkişaf ederek daha iyi yerlere gelmesine ve dünya ekonomisine katkıda bulunmasına destek veriyoruz" denildi.

KARDEŞLİK KÖPRÜSÜ OLACAK

Azerbaycan ve Türkiye ekonomisinin gelişmesine ve güçlenmesine katkıda bulunarak iki ülke arasındaki kardeşlik köprüsünün temel taşlarından biri olmak amacıyla faaliyetlerine devam ettiklerini açıklayan Birlik yetkilileri "Üyelerimiz arasında ekonomik ve sosyal dayanışmayı desteklemek ve geliştirmek, Azerbaycanlı İş adamlarının Türkiye ve uluslararası alanda başarılı faaliyeti için yasal, teknik ve diğer gerekli destekleri vermek, ortak karakterli problemlerinin çözümü için Azerbaycan ve Türkiye'nin kurum ve kuruluşlarına iletmek misyonuna da katkıda bulunmayı planlıyoruz" dediler.

TAİB Birliğinin Yönetim Kurulu Başkanı Mehdi Nagiyev, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mikayil Yusifov, Yönetim Kurulu üyeleri Rövşen Şahbazov, Vügar Abdullah ve Asif Kurban'dan oluşuyor. Birliğin Genel Koordinatörlüğünü avukat Aygün Aliyeva yürütüyor.