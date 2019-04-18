Sefalet diz boyu: Türkiye 4. sırada

ABD merkezli yayın kuruluşu Bloomberg’in enflasyon ve işsizlik oranlarını toplayarak oluşturduğu ve “Sefalet Endeksi” olarak adlandırdığı listede Türkiye 62 ülke arasında dördüncü sırada yer aldı.

5 yıldır yayımlanan ülke sıralamasında ilk 5 ülke bu yıl da değişmedi. Enflasyon oranı yüzde 8 milyonu aşan Venezülla açık ara birinci olurken, onu sırayla Arjantin, Güney Afrika, Türkiye ve Yunanistan izledi. Türkiye, 2018 yılının resmi enflasyon ve işsizlik verilerinden hesaplanan bir önceki endekste 26.8 puanla 4. sıraya yerleşmişti.

Ekonomistlerin tahminlerine dayanan güncel endekste puanı 30.2’ye yükselen Türkiye’nin sırası değişmedi. Ancak 3. sıradaki Güney Afrika ile geçen yıl 5 olan puan farkı bu yıl 2.1’e indi. Türkiye’nin 2018 enflasyon oranı yüzde 20.3 olmuştu. Böylece son 16 yılda enflasyon ilk kez yılı yüzde 20’nin üzerin tamamlamıştı. Mart ayında açıklanan verilerde yıllık enflasyon yüzde 19.71 iken, yıllık bazda gıda fiyat artışı yüzde 30’du.

İşsizlik arttı

Geçen günlerde Türkiye İstatistik Kurumu’nun paylaştığı verilere göre, işsizlik oranı ocakta geçen yılın aynı ayına göre 3.9 puan artışla yüzde 14.7 oldu. Bloomberg’in endeksinde, puanı en düşük olan “en az kötü” durumdaki ülkelere de yer veriliyor. Tayland listenin en sonunda yer alırken, ardından sırasıyla İsviçre ve Singapur geliyor. Bloomberg’in anketine katılan ekonomistler, bu 62 ekonominin yarıya yakınında enflasyon oranlarının geçen yıla göre daha düşük olacağını öngördü.